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14 ноября 2019, четверг, 20:28 16
Политика мира 2019-11-14T20:28:59+02:00
Українські Новини
В ООН приняли обновленный проект резолюции по правам человека в оккупированном Крыму

В ООН приняли обновленный проект резолюции по правам человека в оккупированном Крыму

Украина, ООН, Резолюция по Крыму
Украина-ООН. Фото: novyny.online.ua
Украина-ООН. Фото: novyny.online.ua

Третий комитет Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН) в четверг, 14 ноября, поддержал проект обновленной резолюции по Крыму. Об этом сообщается на странице представительства Украины в ООН в Twitter.

Третий комитет ГА ООН решил поддержать проект обновленной резолюции по защите прав человека в оккупированном Российской Федерацией Крыму. Проект резолюции поддержали 67 стран, еще 23 высказались против документа.

Основными положениями обновленной резолюции являются требование к России прекратить изменять демографическую ситуацию на оккупированном полуострове, осуждение массовых задержаний активистов и правозащитников, призыв прекратить преследования крымчан и освободить всех задержанных за выражение мнений, а также осуждение призыва жителей оккупированного Крыма в российскую армию

Как сообщали Українські Новини, ООН приняла резолюцию против героизации нацизма, которую не поддержали Украина и США.

Ранее Генассамблея ООН включила обсуждение ситуации в Крыму и на Донбассе в повестку дня.

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