В ООН приняли обновленный проект резолюции по правам человека в оккупированном Крыму

Третий комитет Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН) в четверг, 14 ноября, поддержал проект обновленной резолюции по Крыму. Об этом сообщается на странице представительства Украины в ООН в Twitter.

Третий комитет ГА ООН решил поддержать проект обновленной резолюции по защите прав человека в оккупированном Российской Федерацией Крыму. Проект резолюции поддержали 67 стран, еще 23 высказались против документа.

#ТЕРМІНОВО 🔴

Третій комітет Генасамблеї ООН ухвалив резолюцію про захист прав людини в Криму в умовах російської окупації.



✅За - 67, ❌проти - 23.



Основні положення резолюції ⤵️ pic.twitter.com/6MwSUXzRKY — UKR Mission to UN (@UKRinUN) November 14, 2019

Основными положениями обновленной резолюции являются требование к России прекратить изменять демографическую ситуацию на оккупированном полуострове, осуждение массовых задержаний активистов и правозащитников, призыв прекратить преследования крымчан и освободить всех задержанных за выражение мнений, а также осуждение призыва жителей оккупированного Крыма в российскую армию

Как сообщали Українські Новини, ООН приняла резолюцию против героизации нацизма, которую не поддержали Украина и США.

Ранее Генассамблея ООН включила обсуждение ситуации в Крыму и на Донбассе в повестку дня.