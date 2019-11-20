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20 листопада 2019, середа, 18:48 14
Верховна Рада і партії 2019-11-20T19:30:02+02:00
Українські Новини
Партія-привид: Ні один у "Слузі народу" офіційно не працює

Партія-привид: Ні один у "Слузі народу" офіційно не працює

Верховна Рада, Працевлаштування, Олексій Кошель, Партія
Верховна Рада. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховна Рада. Фото: Facebook/Слуга народу

Згідно з підсумками фінансового звіту "Слуги народу" про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру стало відомо, що у політичної партії офіційно не працює ні одна людина.

Про це Комітет виборців України повідомив в Facebook з посиланням на фінансові звіти політичних партій.

"У графі "працівники складу апарату партії" вказана цифра 0. Для порівняння: у ВО "Батьківщина" офіційно працює 73 людини, в "Європейській солідарності" - 46 осіб, в "Голосі" - 3, Радикальної партії Олега Ляшка - 20 "Самодопомоги"- 264, "Українська стратегії Гройсмана" - 3", - повідомили у КВУ.

Наголошується, що "Слуга народу" також не витрачала офіційно коштів на заробітну плату: за період липня-вересня партія витратила 240 млн грн, з них 0 грн. - на заробітну плату.

У Комітеті зазначили, що "Слуги народу" не зареєстровано жодного місцевого відділення зі статусом юридичної особи.

"Складно уявити парламентську політичну партію, в якій би працювали особи виключно на волонтерських засадах. Зокрема, партію, в якій немає оплачуваної на постійній основі бухгалтера, охорони, секретаря, працівників прес-служби та оргвідділу", - додали в КВУ.

Закон "Про політичні партії в Україні" дозволяє існування місцевих організацій без такого статусу, проте, на думку КВУ, це свідчить про централізований характер управління і може бути спробою тінізації партійного життя.

"Зокрема, такі місцеві організації не здатні проводити повноцінну фінансову і господарську діяльність за відсутності рахунків у банках. Однак це також полегшує життя партіям, які не обязани звітувати про діяльність організацій без статусу юридичних осіб перед НАПК", - заявив голова КВУ Олексій Кошель.

Як повідомляли Українські Новини, депутат з фракції "Слуга народу" Стефанчук орендує квартиру у тещі і отримує компенсацію за житло іногороднім.

Нагадаємо, Скороход розповіла про зарплати в конвертах для "слуг народу". Тим часом "Слугу народу" чекають ротації в комітетах Ради, так як Арахамія заявив, що вони багато говорять і мало працюють.

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