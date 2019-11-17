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17 ноября 2019, воскресенье, 12:50 789
Верховная Рада и партии 2019-11-17T13:03:59+02:00
Українські Новини
Обычные депутаты получали $5 тысяч, - Скороход о зарплатах в конвертах для "слуг народа"

Обычные депутаты получали $5 тысяч, - Скороход о зарплатах в конвертах для "слуг народа"

Зарплата, Партия

Изгнанная из фракции "Слуга народа" Анна Скороход заявила что депутаты правящей партии получали "зарплаты в конвертах". Обычные депутаты - 5 тысяч долларов, руководители в комитетах - 10 тысяч долларов, а 15 тысяч долларов - заместители главы фракции.

Об этом Скороход заявила в эфире телеканала ZIK, передают Українські Новини.

"Раздача денег была, я об этом неоднократно слышала. Ко мне даже подходили мои коллеги и спрашивали, получила я "зарплату". Конверты были. $5 тыс. - обычным депутатам, $10 тыс. - если у тебя руководящая должность в комитете и $15 тыс. - заместителям председателя фракции", - заявила Скороход.

По ее словам, сама она дополнительных денег не получала из-за несогласия с позицией фракции.

"Мне нет. Как мне могут предлагать, если я иду не в ногу с тем, что декларирует фракция?", - заявила Скороход.

Как сообщали Українські Новини, Скороход рассказала, за что ее хотят изгнать из "Слуги народа". Ранее Скороход уже заявляла, что в зале Рады раздавали конверты с зарплатой по 5 тысяч баксов.

Тем временем мужа депутата Скороход отпустили под ночной домашний арест.

Больше новостей о: Зарплата Партия "Слуга народа" Анна Скороход деньги в конвертах

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