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14 ноября 2019, четверг, 17:21 61
Верховная Рада и партии 2019-11-14T17:51:25+02:00
Українські Новини
"Слугу народа" ждут ротации в комитетах Рады: Арахамия заявил, что они много говорят и мало работают

"Слугу народа" ждут ротации в комитетах Рады: Арахамия заявил, что они много говорят и мало работают

Верховная Рада, Партия

Давид Арахамия заявил, что фракция Слуга народа планирует провести ротацию депутатов в профильных комитетах Верховной Рады. По его словам, кроме Богдана Яременко, должности в комитетах потеряют также несколько других человек. Об этом сообщает РБК-Украина.

"Мы хотим еще несколько ротаций в комитетах сделать… По результатам голосования вчера. Нет, это не "а-та-та". У нас, например, есть люди, которые говорят, что они великие работники, но вообще не посещают заседания комитетов", — отметил Арахамия.

Он добавил, что переизбрание нардепов на должностях в комитетах будет проходить 15 ноября.

"Они занимают места. Я считаю, что такие люди много говорят, но мало работают. Где они должны находиться? В комитете свободы слова. Нет, это не наказание. Смотрите, если человек что-то рассказывает всем людям, но не работает, то это же означает, что он любит свободу слова. Все увидите завтра", — сказал Арахамия.

Как сообщали Українські Новини, ранее сообщалось, что Арахамия хочет исключить Скороход из "Слуги народа".

А еще Арахамия спрогнозировал досрочный роспуск Верховной Рады.

Больше новостей о: Верховная Рада Партия "Слуга народа" Давид Арахамия

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