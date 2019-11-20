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20 листопада 2019, середа, 16:20 7
Силові структури 2019-11-20T16:24:51+02:00
Українські Новини
Частина бригад Міноборони навчить англійської

Частина бригад Міноборони навчить англійської

Армія, Міноборони, військові, Англійська мова
Армія. Фото: прес-служба міноброни
Армія. Фото: прес-служба міноброни

Після того, як міністр оборони заявив про скасування призову в армію, українських військових зібралися зобов'язати говорити англійською мовою з метою підвищення рівня загальної освіти в армії і людей на ключових позиціях в НАТО.

Про це повідомила заступник міністра оборони Аліна Фролова в інтерв'ю для "Радіо Свобода".

"Це дуже болюче питання. Це не тільки про вступ в НАТО, і про інтеграцію, але і про можливість читати англійською мовою статті, наукові дослідження і переймати досвід інших країн. Міністерство оборони розуміє, що це проблема і визначило, що у нас буде спеціальне напрям", - розповіла вона.

За словами заступника міністра, воно буде розкладено на три компоненти.

"Перший - ввести англійську мову в систему військової освіти. Це дієво, але вимагає часу, щоб поступово всі Збройні сили в тих чи інших формах проходили навчання. Друге - це спосіб терміново врегулювати найбільш проблемні питання - ми зробимо перелік посад, для яких знання англійської мови буде обов'язковим", - пояснила вона.

Фролова зазначила, що на це буде виділено рік або два, проте "вкрай необхідно, щоб люди на ключових з точки зору інтеграції з НАТО позиціях, добре володіли англійською мовою".

"І третє - ідея створення модульних або пілотних бригад, в яких повністю застосовані всі принципи і стандарти НАТО. В цих бригадах, всі військовослужбовці будуть проходити навчання англійської мови", - додала вона.

Як повідомляли Українські Новини, Рада ліквідувала два військових звання і тепер назва "полк" замінюється "бригадою".

Нагадаємо, в лютому депутати пропонують ухвалити законопроект про зміну звань у Збройних силах.

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