Нових депутатів пора замінювати, - Зеленський на форумі зі школярами

Президент Володимир Зеленський закликав учнів розвиватися і включатися у розвиток держави зазначивши, що нових депутатів Верховної Ради пора замінювати.

Про це Зеленський сказав на форумі "Україна росте разом зі мною", на якому він розповів, що повністю не задоволений системою освіти в Україні, пише "Українська правда".

"Дуже круто. По-перше, вони дуже схожі на наш новий уряд. Все, що я побачив – починаючи з робототехніки і гаджетів і закінчуючи дівчиною Дашею, яка є представником у Верховній Раді... Діти – вони розумніші за дорослих. Тому іноді я відчуваю себе дитиною з дорослими людьми. Так простіше, тому що ви відчуваєте: ви ходите по вулицях, ви знаєте, що відбувається, які тенденції і якою має бути країна. Вона має бути такою, як ви, – свіжою, "something fresh": щось нове, щось цікаве – те, заради чого хочеться жити. Будь ласка, Даша, підтягуйте таких, як ви, у Верховну Раду. Нікому не кажіть, але вже пора міняти і цих", - сказав він.

Крім того, Зеленського запитали, чи пропускають його з посвідченням президента в метро безкоштовно. "Я не пробував, але дуже хороша ідея. Я спробую", – розсміявся він.

А після негативної відповіді дружини Олени на питання, чи робить вона президенту і його дітям бутерброди з собою, Зеленський сказав: "Бутрик – це дуже круто".

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський зробить кадрові висновки за депутатам "Слуги народу" до кінця року.

Тим часом голова Верховної Ради Дмитро Разумков не бачить передумов для проведення дострокових виборів парламенту.