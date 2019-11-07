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07 ноября 2019, четверг, 18:24 20
Политика 2019-11-07T18:25:50+02:00
Українські Новини
Будем прощаться: Зеленский сделает кадровые выводы по депутатам "Слуги народа" к концу года

Будем прощаться: Зеленский сделает кадровые выводы по депутатам "Слуги народа" к концу года

Кабмин, Кадры, Слуга народа, Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский обещает до конца текущего года сделать кадровые выводы по министрам Кабинета Министров и депутатам Верховной Рады от фракции "Слуга народа".

Об этом он сообщил в ходе второго "интервью" с неназванным интервьюером в автомобиле Tesla, передают Українськi Новини.

"Есть некоторые ошибки, некоторые моральные поступки. Некоторые депутаты не хотят голосовать за законы, хотя мы договаривались, что при обсуждении законопроектов на фракции, в комитетах можно спорить, но не выносить это на заседание Верховной Рады. Если 70% партии за законопроект, то все голосуем. Поэтому мы, и я лично, внимательно следим за статистикой. Есть не только позорные СМС-ки, но и позорные слухи. Но я очень рад, что пока это только слухи. Есть минусы голосования того или иного депутата. Но мы за всем этим следим и серьезные выводы будут сделаны до конца этого года. Каждый депутат должен понимать, что необходимо голосовать за нужные обществу законы, хоть и не все законопроекты популярны", - сказал он.

Зеленский добавил, что "пока что в парламенте у нас демократия, но пока что".
Президент также считает, что правительству, поскольку оно моложе, пока тяжело, при этом он также пообещал сделать кадровые выводы до конца года.

"Такого молодого правительства никогда не было... Если они не справятся, то тоже ждем до конца года. Кто не справится - с тем будем прощаться", - сказал Президент.



Как сообщали Українськi Новини, депутат "Слуги народа" Богдан Яременко переписывался с проституткой прямо в Раде

Позже Яременко заявил, что готов к отставке, если так решит "Слуга народа". 

Тем временем депутат Бужанский рассказал о крупном скандале внутри "Слуги народа". 

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