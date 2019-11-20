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20 листопада 2019, середа, 13:25 16 Карта
Суспільство 2019-11-20T15:45:02+02:00
Українські Новини
На Україну насувається мороз до -10 і сильний вітер: прогноз погоди на четвер

На Україну насувається мороз до -10 і сильний вітер: прогноз погоди на четвер

Мороз, Погода, Прогноз погоди, Штормовий вітер, Прогноз погоди на завтра
Мороз. Фото: pixabay
Мороз. Фото: pixabay

І поки в Україну поступово заходить холод, 21 листопада в Україні очікується мороз до -10 градусів вночі і штормовий вітер. Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.


21 листопада в Києві хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -1...+1 градус, удень -1...+1 градус.

На заході України хмарно з проясненнями, невеликий дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +1...+7 градусів, вдень +2...+9 градусів, на Закарпатті +10...+15 градусів.

У Карпатах невеликий дощ, температура вночі +1...+6 градусів, вдень +1...+6 градусів.

У Моршині невеликий дощ, температура вночі +6...+8 градусів, удень +6...+8 градусів.

У Трускавці невеликий дощ, температура вночі +6...+8 градусів, удень +6...+8 градусів.

У Сваляві невеликий дощ, температура вночі +5...+7 градусів, вдень +10...+12 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі й удень +2...-4 градуси, у Сумській області 0...-5 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +1...-5 градусів, вдень -2...+3 градуси.

На сході України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -4...-10 градусів, вдень +1...-5 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +2...-4 градуси, удень -2...+4 градуси; в Одеській області вночі та вдень +3...+8 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 градусів, вдень +2...+7 градусів.

У Ялті без істотних опадів. Температура вночі +2...+4 градуси, вдень +4...+6 градусів.

Карта: УкргідрометцентрКарта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, синоптики дали прогноз погоди на грудень. А також синоптики уточнили прогноз погоди на листопад.

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