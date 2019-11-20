На Україну насувається мороз до -10 і сильний вітер: прогноз погоди на четвер

І поки в Україну поступово заходить холод, 21 листопада в Україні очікується мороз до -10 градусів вночі і штормовий вітер. Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.21 листопада в Києві хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер південно-східний, 7-12 м\/с, пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вночі -1...+1 градус, удень -1...+1 градус. На заході України хмарно з проясненнями, невеликий дощ, вітер південно-східний, 7-12 м\/с, пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +1...+7 градусів, вдень +2...+9 градусів, на Закарпатті +10...+15 градусів. У Карпатах невеликий дощ, температура вночі +1...+6 градусів, вдень +1...+6 градусів. У Моршині невеликий дощ, температура вночі +6...+8 градусів, удень +6...+8 градусів. У Трускавці невеликий дощ, температура вночі +6...+8 градусів, удень +6...+8 градусів. У Сваляві невеликий дощ, температура вночі +5...+7 градусів, вдень +10...+12 градусів. На півночі України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер південно-східний, 7-12 м\/с, пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вночі й удень +2...-4 градуси, у Сумській області 0...-5 градусів. У центрі України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер південно-східний, 7-12 м\/с, пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +1...-5 градусів, вдень -2...+3 градуси. На сході України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер південно-східний, 7-12 м\/с, пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вночі -4...-10 градусів, вдень +1...-5 градусів. На півдні України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер південно-східний, 7-12 м\/с, пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +2...-4 градуси, удень -2...+4 градуси; в Одеській області вночі та вдень +3...+8 градусів. У Криму хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер південно-східний, 7-12 м\/с, пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вночі 0...+5 градусів, вдень +2...+7 градусів. У Ялті без істотних опадів. Температура вночі +2...+4 градуси, вдень +4...+6 градусів. Карта: Укргідрометцентр Як повідомляли Українські Новини, синоптики дали прогноз погоди на грудень. А також синоптики уточнили прогноз погоди на листопад.