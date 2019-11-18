Мороз до -10 и штормовой ветер: синоптик рассказала о погоде на неделю

Начиная с понедельника, 18 ноября, в Украину постепенно будет заходить холодный воздух арктического происхождения. Об этом написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

В понедельник в Украине в течение дня ожидается + 6 + 11 градусов, на Западе + 12 + 16 градусов.



Кроме того, в дальнейшем похолодание достигнет ночных морозов и внутри недели даже вероятно до -10 градусов в Луганской и Донецкой областях.



По словам синоптика, дождей пока не предвидится, однако 21 ноября рванет сильный ветер.



В Киеве понедельник будет сухим. Температура днем ​​около +7 градусов.

В дальнейшем в столице постепенно будет холодать к ночным небольшим морозам, а днем ​​до + 2 + 5 градусов.



В четверг, 21 ноября, в Киеве также сильный штормовой ветер.



"Так что поступает эпоха смешных баламбонов и толстых пуховиков. Элегантные пальто и ботинки на тонкой подошве пакуем на "дальние деревни", в дальние уголки шкафов", - написала Диденко.

Карта: Наталья Диденко





Как сообщали Українські Новини, по прогнозам синоптиков, зима обещает быть как теплой с дождями, так и рекордно холодной со снегопадами.



Ранее синоптики изменили прогноз погоды на ноябрь.