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18 ноября 2019, понедельник, 05:50 649 Карта
Жизнь 2019-11-18T05:50:01+02:00
Українські Новини
Мороз до -10 и штормовой ветер: синоптик рассказала о погоде на неделю

Мороз до -10 и штормовой ветер: синоптик рассказала о погоде на неделю

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Мороз. Фото: pixabay
Мороз. Фото: pixabay

Начиная с понедельника, 18 ноября, в Украину постепенно будет заходить холодный воздух арктического происхождения. Об этом написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

В понедельник в Украине в течение дня ожидается + 6 + 11 градусов, на Западе + 12 + 16 градусов.

Кроме того, в дальнейшем похолодание достигнет ночных морозов и внутри недели даже вероятно до -10 градусов в Луганской и Донецкой областях.

По словам синоптика, дождей пока не предвидится, однако 21 ноября рванет сильный ветер.

В Киеве понедельник будет сухим. Температура днем ​​около +7 градусов.
В дальнейшем в столице постепенно будет холодать к ночным небольшим морозам, а днем ​​до + 2 + 5 градусов.

В четверг, 21 ноября, в Киеве также сильный штормовой ветер.

"Так что поступает эпоха смешных баламбонов и толстых пуховиков. Элегантные пальто и ботинки на тонкой подошве пакуем на "дальние деревни", в дальние уголки шкафов", - написала Диденко.

Карта: Наталья ДиденкоКарта: Наталья Диденко



Как сообщали Українські Новини, по прогнозам синоптиков, зима обещает быть как теплой с дождями, так и рекордно холодной со снегопадами. 

Ранее синоптики изменили прогноз погоды на ноябрь

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