Суд визнав законним видворення Саакашвілі

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Верховного Суду, передають Українські Новини.

"Верховний Суд залишив без задоволення касаційну скаргу Саакашвілі у справі за його позовом до Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної міграційної служби України, Міністерства внутрішніх справ України стосовно визнання незаконними та скасування рішення та вчинення дій щодо реадмісії позивача в Республіку Польща", - сказано в ньому.

Саакашвілі просив визнати незаконними дії вищевказаних служб від 12 лютого 2018 року щодо виконання рішення компетентного органу про його повернення до країни попереднього перебування.

Верховний Суд залишив у силі рішення судів попередніх інстанцій, якими позивачу було відмовлено в задоволенні позовних вимог.

Зазначається, що постанова вступає в законну силу з моментуїї прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Рішення було прийнято під час судового засідання 19 листопада.

Як повідомляли "Українські Новини", у жовтні Головна військова прокуратура відкрила кримінальне провадження про незаконне видворення Саакашвілі з України у лютому 2018 року.

Після цього Державне бюро розслідувань і Генеральна прокуратура допитали Саакашвілі у цій справі.