Суд визнав законним видворення Саакашвілі

Верховний Суд визнав законними дії співробітників Державної прикордонної служби та Міністерства внутрішніх справ при видворенні колишнього Президента Грузії, лідера партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі з України до Польщі у лютому 2018 року. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Верховного Суду, передають Українські Новини. "Верховний Суд залишив без задоволення касаційну скаргу Саакашвілі у справі за його позовом до Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної міграційної служби України, Міністерства внутрішніх справ України стосовно визнання незаконними та скасування рішення та вчинення дій щодо реадмісії позивача в Республіку Польща", - сказано в ньому. Саакашвілі просив визнати незаконними дії вищевказаних служб від 12 лютого 2018 року щодо виконання рішення компетентного органу про його повернення до країни попереднього перебування. Верховний Суд залишив у силі рішення судів попередніх інстанцій, якими позивачу було відмовлено в задоволенні позовних вимог. Зазначається, що постанова вступає в законну силу з моментуїї прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає. Рішення було прийнято під час судового засідання 19 листопада. Як повідомляли "Українські Новини", у жовтні Головна військова прокуратура відкрила кримінальне провадження про незаконне видворення Саакашвілі з України у лютому 2018 року. Після цього Державне бюро розслідувань і Генеральна прокуратура допитали Саакашвілі у цій справі.