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20 листопада 2019, середа, 11:15 13
Судова влада 2019-11-20T12:45:02+02:00
Українські Новини
Суд визнав законним видворення Саакашвілі

Суд визнав законним видворення Саакашвілі

Верховний суд, видворення, Міхеїл Саакашвілі
Михайло Саакашвілі. Фото: ЕЛЬДАР САРАХМАН/УП
Михайло Саакашвілі. Фото: ЕЛЬДАР САРАХМАН/УП

Верховний Суд визнав законними дії співробітників Державної прикордонної служби та Міністерства внутрішніх справ при видворенні колишнього Президента Грузії, лідера партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі з України до Польщі у лютому 2018 року.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Верховного Суду, передають Українські Новини.

"Верховний Суд залишив без задоволення касаційну скаргу Саакашвілі у справі за його позовом до Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної міграційної служби України, Міністерства внутрішніх справ України стосовно визнання незаконними та скасування рішення та вчинення дій щодо реадмісії позивача в Республіку Польща", - сказано в ньому.

Саакашвілі просив визнати незаконними дії вищевказаних служб від 12 лютого 2018 року щодо виконання рішення компетентного органу про його повернення до країни попереднього перебування.

Верховний Суд залишив у силі рішення судів попередніх інстанцій, якими позивачу було відмовлено в задоволенні позовних вимог.

Зазначається, що постанова вступає в законну силу з моментуїї прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Рішення було прийнято під час судового засідання 19 листопада.

Як повідомляли "Українські Новини", у жовтні Головна військова прокуратура відкрила кримінальне провадження про незаконне видворення Саакашвілі з України у лютому 2018 року.

Після цього Державне бюро розслідувань і Генеральна прокуратура допитали Саакашвілі у цій справі.

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