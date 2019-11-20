Не можна "ощасливити" журналістів без їхньої згоди, - Томенко

Громадський діяч, голова Комітету з питань свободи слова у 2002-2005 і в 2012-2014 роках Микола Томенко заявив, що всі медійні ініціативи повинні виходити з медіа-середовища. Про це він розповів в інтерв'ю прес-службі Національної спілки журналістів України.

"Коли я працював в Комітеті, мій підхід був такий: всі медійні ініціативи повинні виходити з медіа-середовища. Ну як може якийсь депутат перевіряти правильно журналісти пишуть або неправильно? Насправді найкраще регулювання медіа-сфери владою - це взагалі не втручатися. А коли виникають якісь складні питання, то медіа-середовище повинне зібратися і сказати: у нас проблема, що робити з соціальними мережами або інтернет-виданнями, вони у нас поза законом", - сказав він.



За словами Томенка, медіа-інтернет-спільнота повинна зібратися і запропонувати корпоративні правила.



"Очевидно, медіа-інтернет-спільнота повинна зібратися і запропонувати якісь корпоративні правила, щоб не допустити зловживань у цій сфері. Якщо ми маємо зловживання на телевізійному рівні, та ж медіа-спільнота, Національна спілка журналістів України може зібратися і запропонувати дії щодо соціального захисту журналістів. Якщо мова йде про фізичну небезпеку, треба проводити парламентські слухання. На щастя, вони нещодавно пройшли вперше за ініційованих мною парламентських слухань близько 10 років тому. Тому всі механізми у нас є, треба їх застосовувати", - заявив громадський діяч.

Також Томенко заявив, що не треба вчити журналістів, як їм жити.



"І ще раз підкреслю, що не треба вчити журналістів, як їм жити, без самих журналістів. Це так само, як впроваджувати ринок землі не запитавши, що думають про це фермери і люди, які працюють у селі. Не можна їх ощасливити, не запитавши у них, що таке для них щастя. Так само і тут, йдеться про спробу "ощасливити" журналістів без їхньої згоди. Це загроза, загроза велика, а зупинити її можна тільки спільними зусиллями всього медіа-середовища", - резюмував Томенко.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну розробити і внести у Верховну Раду законопроект, що регулює діяльність медіа.

Також Мінкультури створює держорганізацію, яка буде вирішувати, хто журналіст, а хто - ні.



Крім того, Комітет Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики має намір запропонувати законопроект про посилення покарання для ЗМІ за ненадання права на спростування.