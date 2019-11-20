Закон про введення штрафу за перевезення дітей без автокрісла набув чинності

Закон про введення штрафу 510-850 гривень за перевезення дітей без автокрісла вступив в силу.

Він був опублікований в офіційній газеті Верховної Ради "Голос України" 19 листопада-20 листопада набув чинності, передають Українські Новини.

Документом вводиться штраф за порушення правил перевезення дітей в розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 510 гривень.

Повторне таке порушення протягом 1 року спричинить штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 850 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, 29 листопада Рада ввела штраф до 850 гривень за порушення норм перевезення дітей.