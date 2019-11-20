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20 листопада 2019, середа, 08:24 14
Суспільство 2019-11-20T08:37:38+02:00
Українські Новини
Закон про введення штрафу за перевезення дітей без автокрісла набув чинності

Закон про введення штрафу за перевезення дітей без автокрісла набув чинності

Закон, Штраф, автокрісло
Інспектор з радаром. Фото: autoportal.ua
Інспектор з радаром. Фото: autoportal.ua

Закон про введення штрафу 510-850 гривень за перевезення дітей без автокрісла вступив в силу.

Він був опублікований в офіційній газеті Верховної Ради "Голос України" 19 листопада-20 листопада набув чинності, передають Українські Новини.

Документом вводиться штраф за порушення правил перевезення дітей в розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 510 гривень.

Повторне таке порушення протягом 1 року спричинить штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 850 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, 29 листопада Рада ввела штраф до 850 гривень за порушення норм перевезення дітей.

Водіїв будуть притягати до відповідальності при відсутності автокрісел для дітей. Перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький підкреслив, що за 9 місяців поточного року сталося 3552 ДТП з участю дітей, отримали травми 3081 дитина, 127 загинули.

Тим часом штраф за відмову у пільговому проїзді зріс до 850 гривень, на українських дорогах збільшать кількість радарів: карта з зонами ризику.

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