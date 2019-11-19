На украинских дорогах увеличат количество радаров: карта с зонами риска

После последнего увеличения количества радаров регулировки скорости 19 сентября, с завтрашнего дня на дорогах Украины всего будут работать 115 приборов TruCAM, а измерения осуществляться на 186 участках.

Об этом первый заместитель главы Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий написал на странице в Facebook.

"Расширяем количество участков, где патрульные измерять скорость прибором TruCAM, а также увеличиваем количество таких приборов ... 20 ноября добавляем еще 57 новых участков, а также расширяем уже 2 существующие", - сообщил Билошицкий.

Билошицкий также напомнил о подходах, согласно которым патрульные осуществляют фиксацию нарушений этими приборами.

Так, на сайте патрульной полиции и в соцсетях публикуется карта, где обозначены участки, на которых измеряется скорость; на дороге устанавливаются соответствующие знаки, они предупреждают о фото- и видеофиксацию нарушений; в местах фиксации нарушений стоит служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.

Как сообщали Українські Новини, в Украине значительно повысят штрафы за превышение скорости.

Также на некоторых улицах Киева снова действуют ограничения скорости до 50 км/ч.