подписаться на рассылку
24.65 25.1
26.9 27.6
˟
17 октября 2019, четверг, 17:59 120
Президент 2019-10-17T18:17:19+03:00
Українські Новини
Штраф за отказ во льготном проезде вырос до 850 гривен: Зеленский подписал закон

Штраф за отказ во льготном проезде вырос до 850 гривен: Зеленский подписал закон

Маршрутки. Фото: moygrad.kiev.ua
Маршрутки. Фото: moygrad.kiev.ua

Президент Владимир Зеленский подписал закон о повышении штрафов за безосновательный отказ в льготном проезде со 136 гривен до 850 гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Зеленский подписал закон "О внесении изменений в статью 133-1 Кодекса об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан", принятый Верховной Радой 3 октября. Закон увеличивает санкции за безосновательный отказ водителей автотранспортных средств в льготной перевозке граждан.

Документ предусматривает, что безосновательный отказ в предусмотренной законом льготной перевозке граждан влечет наложение штрафа на водителей транспортных средств, граждан - субъектов предпринимательской деятельности в размере 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (850 гривен).

До этого штраф составлял 8 необлагаемых минимумов (136 гривен).

Документ направлен на уменьшение случаев безосновательного отказа в льготной перевозке граждан, восстановление социальной справедливости и снижение напряжения в обществе.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин ввел монетизацию льгот на проезд всеми видами транспорта. Тем временем Окружной административный суд Киева отменил решение Кабинета Министров о монетизации льгот исключительно на 30 поездок в коммунальном транспорте.

Больше новостей о: Штрафы Маршрутки Президент Украины Владимир Зеленский Льготный проезд

Архив
Новости
В Полтавской области в выгребной яме погибли три человека 19:55
Арахамия сказал, когда Рада может вернуть ответственность за незаконное обогащение 19:35
В Польше запрет сексуального образования обернулся массовыми митингами: что происходит 19:25
Гривна на межбанке после укрепления снова обвалилась 19:22
Рада создала комиссию по расследованию законности смены собственников NewsOne, "112 Украина" и ZIK 19:16
больше новостей
НБУ обвалил гривну: официальный курс валют в четверг 05:55
Гривна продолжает падать: официальный курс валют на 16 октября 06:05
Финансирование пенсий и субсидий: сколько Пенсионный фонд направил на выплаты 06:25 Инфографика
Пресс-служба Зеленского в очередной раз оконфузилась, перепутав Латвию с Литвой 23:51
Зеленский присвоил звание генерала дважды судимому военному, который заставлял солдата бегать по плацу с гирей 13:07
больше новостей
Харьковские предприниматели вышли на пикет против дороги через "Барабашово" 10:59 Фото
16.10.19 12:00 Брифинг: "Президент, держи слово!" 11:15
Все незаконные решения в отношении "Барабашово" будут опротестованы прокуратурой и отменены судами, – Фельдман 17:10
НАБУ открыло дело на Луценко 09:30
Украинцам ограничили право подавать жалобы в Большую палату Верховного Суда: закон подписан 20:39
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok