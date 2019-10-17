Штраф за отказ во льготном проезде вырос до 850 гривен: Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон о повышении штрафов за безосновательный отказ в льготном проезде со 136 гривен до 850 гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Зеленский подписал закон "О внесении изменений в статью 133-1 Кодекса об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан", принятый Верховной Радой 3 октября. Закон увеличивает санкции за безосновательный отказ водителей автотранспортных средств в льготной перевозке граждан.

Документ предусматривает, что безосновательный отказ в предусмотренной законом льготной перевозке граждан влечет наложение штрафа на водителей транспортных средств, граждан - субъектов предпринимательской деятельности в размере 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (850 гривен).

До этого штраф составлял 8 необлагаемых минимумов (136 гривен).

Документ направлен на уменьшение случаев безосновательного отказа в льготной перевозке граждан, восстановление социальной справедливости и снижение напряжения в обществе.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин ввел монетизацию льгот на проезд всеми видами транспорта. Тем временем Окружной административный суд Киева отменил решение Кабинета Министров о монетизации льгот исключительно на 30 поездок в коммунальном транспорте.