Штраф за отказ во льготном проезде вырос до 850 гривен: Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон о повышении штрафов за безосновательный отказ в льготном проезде со 136 гривен до 850 гривен.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.\r\nЗеленский подписал закон "О внесении изменений в статью 133-1 Кодекса об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан", принятый Верховной Радой 3 октября. Закон увеличивает санкции за безосновательный отказ водителей автотранспортных средств в льготной перевозке граждан.\r\nДокумент предусматривает, что безосновательный отказ в предусмотренной законом льготной перевозке граждан влечет наложение штрафа на водителей транспортных средств, граждан - субъектов предпринимательской деятельности в размере 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (850 гривен).\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nДо этого штраф составлял 8 необлагаемых минимумов (136 гривен).\r\nДокумент направлен на уменьшение случаев безосновательного отказа в льготной перевозке граждан, восстановление социальной справедливости и снижение напряжения в обществе.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Кабмин ввел монетизацию льгот на проезд всеми видами транспорта. Тем временем Окружной административный суд Киева отменил решение Кабинета Министров о монетизации льгот исключительно на 30 поездок в коммунальном транспорте.