В Україні на 25% збільшилася кількість ДТП через водіння в нетверезому вигляді

За 10 місяців 2019 року в Україні зафіксовано понад 1 тис. дорожньо-транспортних пригод, які виникли через водіння в стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров'я.

Так, показники є невтішними, оскільки кількість ДТП через водіння в стані алкогольного сп'яніння збільшилась на 25,5%.

"За даними Патрульної поліції, за 10 місяців цього року зафіксовано 1,4 тис. ДТП через водіння в стані алкогольного сп'яніння. Це на 25,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року", - йдеться в повідомленні.

В результаті цих ДТП 1 360 тис. осіб отримали травми і 78 - загинули. Для порівняння, за весь 2018 рік кількість загиблих в результаті водіння в нетверезому стані становила 87 осіб.

Як повідомляли Українські Новини, під Полтавою п'яний водій без прав влаштував ДТП: алкоголь в крові у 16 разів був вище норми.

А на Закарпатті п'яний водій Mitsubishi на смерть збив 11-річну дівчинку.

Також п'яний водій Ford виїхав на зустрічну і влетів у огорожу.