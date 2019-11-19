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  • Трамп влаштував показ фільму "Джокер" в Білому домі для друзів і сім'ї, - ЗМІ
19 листопада 2019, вівторок, 19:37 9
Америка 2019-11-19T21:00:03+02:00
Українські Новини
Трамп влаштував показ фільму "Джокер" в Білому домі для друзів і сім'ї, - ЗМІ

Трамп влаштував показ фільму "Джокер" в Білому домі для друзів і сім'ї, - ЗМІ

Джокер, Дональд Трамп, Білий дім
Джокер. Скріншот: YouTube/HD Трейлери
Джокер. Скріншот: YouTube/HD Трейлери

Президент США Дональд Трамп в Білому домі провів показ фільму "Джокер", який побив вже кілька історичних рекордів, для сім'ї, друзів і частини персоналу. Про це заявив журналіст CNN Шимон Прокупець.

Так, за словами журналіста, Трамп влаштував показ фільму "Джокер" в Білому домі на вихідних.

Також інформацію виданню Yahoo News підтвердив чиновник Білого дому.

За словами джерела, показ фільму був організований для "сім'ї, друзів" Трампа і "частини персоналу" Білого дому.

Як повідомляли Українські Новини, "Джокер" став першим в історії фільмом категорії R, який зібрав у світовому прокаті більше 1 млрд доларів. Однак це вже не перший його рекорд в історії кінематографа. До цього найбільш фінансово успішними стрічками були "Дедпул 2" (785 млн доларів) і "Дедпул" (783 млн доларів) - обидва з Райаном Рейнольдсом у головній ролі. Інша екранізація коміксів - "Месники: Завершення" - загалом поки заробила більше, однак "Джокер" обходить її прибутковість, оскільки його зйомки коштували майже в п'ять разів менше (62,5 млн доларів витратили на "Джокера" проти 356 млн доларів витрачених на останніх "Месників").

Раніше фільм "Джокер" посварив політиків в Греції.

А нардеп Кива з'явився в Раді у масці Джокера.

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