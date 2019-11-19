Померлих вдвічі більше, ніж народжених: населення України стрімко скорочується

Протягом січня-вересня 2019 року чисельність населення України скоротилася на 193,2 тис. осіб і на 1 жовтня становила 41 960 тис. чоловік.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

Кількість померлих перевищує кількість народжених: на 100 померлих припадає 53 народжених.

Як повідомляли Українські Новини, населення України стрімко скорочується: кількість жителів опустилася нижче позначки 42 млн станом на 1 вересня.

Раніше, протягом січня-липня 2019 року чисельність населення України скоротилася на 162,9 тис. осіб і на 1 серпня склала 41 990,3 тис. чоловік.

А в 2018 році чисельність населення України скоротилася на 233,2 тис. осіб і на 1 січня становила 42 153,2 тис. чоловік.

За даними Всеукраїнського перепису населення, проведеного в грудні 2001 року, чисельність населення становила 48 415,5 тис. осіб, з них 32 538 тис. осіб - міське населення, 15 877,5 тис. осіб - сільське.

Також протягом січня-квітня 2019 року чисельність населення України скоротилася на 97,3 тис. осіб і на 1 травня становила 42 055,9 тис. осіб