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19 листопада 2019, вівторок, 17:26 33
Суспільство 2019-11-19T19:30:04+02:00
Українські Новини
Померлих вдвічі більше, ніж народжених: населення України стрімко скорочується

Померлих вдвічі більше, ніж народжених: населення України стрімко скорочується

населення України, Смертність, чисельність населення
Населення. Фото: pixabay
Населення. Фото: pixabay

Протягом січня-вересня 2019 року чисельність населення України скоротилася на 193,2 тис. осіб і на 1 жовтня становила 41 960 тис. чоловік.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

Кількість померлих перевищує кількість народжених: на 100 померлих припадає 53 народжених.

Як повідомляли Українські Новини, населення України стрімко скорочується: кількість жителів опустилася нижче позначки 42 млн станом на 1 вересня.

Раніше, протягом січня-липня 2019 року чисельність населення України скоротилася на 162,9 тис. осіб і на 1 серпня склала 41 990,3 тис. чоловік.

А в 2018 році чисельність населення України скоротилася на 233,2 тис. осіб і на 1 січня становила 42 153,2 тис. чоловік.

За даними Всеукраїнського перепису населення, проведеного в грудні 2001 року, чисельність населення становила 48 415,5 тис. осіб, з них 32 538 тис. осіб - міське населення, 15 877,5 тис. осіб - сільське.

Також протягом січня-квітня 2019 року чисельність населення України скоротилася на 97,3 тис. осіб і на 1 травня становила 42 055,9 тис. осіб

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