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18 июля 2019, четверг, 19:46 90
Общество 2019-07-18T19:49:04+03:00
Українські Новини
Население стабильно сокращается: на 100 умерших украинцев приходится 49 рожденных

Население стабильно сокращается: на 100 умерших украинцев приходится 49 рожденных

Люди. Фото: pixabay
Люди. Фото: pixabay

В течение января-мая 2019 года численность населения Украины сократилась на 122,4 тыс. человек и на 1 июня составила 42 030,8 тыс. человек.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Число умерших превышает число рожденных: на 100 умерших приходится 49 рожденных.

Как сообщали Українські Новини, в течение января-апреля 2019 года численность населения Украины сократилась на 97,3 тыс. человек и на 1 мая составила 42 055,9 тыс. человек.

В 2018 году численность населения Украины сократилась на 233,2 тыс. человек и на 1 января составила 42 153,2 тыс. человек.

По данным Всеукраинской переписи населения, проведенной в декабре 2001 года, численность населения составляла 48 415,5 тыс. человек, из них 32 538 тыс. человек - городское население, 15 877,5 тыс. человек - сельское.

Институт демографии и социальных исследований Национальной академии наук прогнозирует сокращение численности населения Украины с 42,2 млн до 39,5 млн к 2031 году как за счет трудовой миграции, так и превышения смертности над рождаемостью.

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