подписаться на рассылку
26.15 26.46
29.05 29.7
˟
17 мая 2019, пятница, 23:57 143
Общество 2019-05-18T00:05:27+03:00
Українські Новини
Население Украины стремительно сокращается: на 100 умерших приходится 48 рожденных

Население Украины стремительно сокращается: на 100 умерших приходится 48 рожденных

Карта вышиванок во Львове. Фото: city-adm.lviv.ua
Карта вышиванок во Львове. Фото: city-adm.lviv.ua

 В течение января-марта 2019 года численность населения Украины сократилась на 73,7 тыс. человек и на 1 апреля составила 42 079,5 тыс. человек.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Число умерших превышает число рожденных: на 100 умерших приходится 48 рожденных.

Как сообщали Українські Новини, в течение января-февраля 2019 года численность населения Украины сократилась на 51,6 тыс. человек и на 1 марта составила 42 101,7 тыс. человек.

В 2018 года численность населения Украины сократилась на 233,2 тыс. человек и на 1 января составила 42 153,2 тыс. человек.

По данным Всеукраинской переписи населения, проведенной в декабре 2001 года, численность населения составляла 48 415,5 тыс. человек, из них 32 538 тыс. человек - городское население, 15 877,5 тыс. человек - сельское.

Институт демографии и социальных исследований Национальной академии наук прогнозирует сокращение численности населения Украины с 42,2 млн до 39,5 млн к 2031 году как за счет трудовой миграции, так и превышения смертности над рождаемостью.

Больше новостей о: Украинцы Население Население Украины

Архив
Новости
Население Украины стремительно сокращается: на 100 умерших приходится 48 рожденных 23:57
Порошенко уволил Ирину Геращенко, Ирину Луценко и еще 7 советников 23:38
Порошенко уволил пресс-секретаря Цеголко 23:27
Коломойский не получил приглашение на инаугурацию Зеленского 23:11
За неделю на украинских заправках бензин подорожал, а дизтопливо подешевело 22:49
больше новостей
В ряде областей объявили штормовое предупреждение 10:32
В Харькове эвакуируют людей из 19 торговых центров 17:49
Стало известно, что изъяло НАБУ в ходе обысков в Нацгвардии и "Укрбуде" 06:00
Стало известно, кто представит Германию на инаугурации Зеленского 13:07
Понятие виски, которое не соответствовало европейским нормам, исключено из законодательства 17:49
больше новостей
Зеленский призвал желающих собраться перед инаугурацией в Мариинском парке 20:29
Латвийского посла просят вмешаться в незаконные действия силовиков на Сумской таможне 09:30
Украинцы заплатили 36 миллионов за рекламу "правительства Гройсмана", – ЧЕСНО 14:18 Инфографика
Миссия МВФ прибудет в Украину 21 мая 12:25
Директор "Укрпочты" признался, что у него 2 паспорта, что запрещено украинским законом 08:29
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok