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  • "Слуги народа" встречались с начальником днепропетровской полиции и говорили ему, как решать вопросы
18 ноября 2019, понедельник, 19:59 113
Политика 2019-11-18T20:38:09+02:00
Українські Новини
"Слуги народа" встречались с начальником днепропетровской полиции и говорили ему, как решать вопросы

"Слуги народа" встречались с начальником днепропетровской полиции и говорили ему, как решать вопросы

Владлен Неклюдов, Юрий Корявченков, Вячеслав Медяник, Елена Криворучкина, Владимир Захарченко
Корявченков Фото: kvartal95.com
Корявченков Фото: kvartal95.com

Антон Поляков, которого решили исключить из фракции "Слуга народа" опубликовал отрывок разговора между депутатами "Слуги народа" и начальником полиции Днепропетровской области. Об этом сообщает "Страна".


По информации издания, встреча, произошла в ресторане "Околица" Кривого Рога 25 сентября 2019 года. Депутаты и полицейский обсуждали там назначение начальника полиции в родном городе Зеленского.

Со стороны "Слуги народа" присутствовали нардепы Владимир Захарченко, Владлен Неклюдов, Юрий Кисель, Елена Криворучкина, Вячеслав Медяник, Юрий Корявченков "Юзик" и его жена Татьяна.

От полицейских – шеф днепропетровской полиции Владимир Огурченко и претендент на должность главного полицейского Кривого Рога – Сергей Лукашов (сейчас он уже возглавляет криворожскую нацполицию).

Запись их разговора опубликована в телеграм-канале Полякова. Суть всего разговора сводится к тому, что "слуги народа" лично будут контролировать, какие дела и как должна вести полиция.

При этом депутаты неоднократно повторяют, что "их крышу держит" лично президент Украины, и поэтому предписывают руководителям полиции держать прямую связь только с ними, уточняя конкретный порядок коммуникаций - включая срочный приезд в Киев и общение в кабинетах парламента, защищенных от прослушки.

"Слуги народа", судя по записи, лично хотят контролировать все дела по уголовному бизнесу и сбору металлолома, а также по другим интересным с коррупционной точки зрения темам. Также рассказали, как назначили одну из замминистров через постель.



Как сообщали Українські Новини, Поляков заявил, что Зеленского изолируют от информации

Ранее Криворучкина сообщила "любимому" о снятии своей неприкосновенности

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