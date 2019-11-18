"Слуги народа" встречались с начальником днепропетровской полиции и говорили ему, как решать вопросы

Антон Поляков, которого решили исключить из фракции "Слуга народа" опубликовал отрывок разговора между депутатами "Слуги народа" и начальником полиции Днепропетровской области. Об этом сообщает "Страна".



По информации издания, встреча, произошла в ресторане "Околица" Кривого Рога 25 сентября 2019 года. Депутаты и полицейский обсуждали там назначение начальника полиции в родном городе Зеленского.



Со стороны "Слуги народа" присутствовали нардепы Владимир Захарченко, Владлен Неклюдов, Юрий Кисель, Елена Криворучкина, Вячеслав Медяник, Юрий Корявченков "Юзик" и его жена Татьяна.



От полицейских – шеф днепропетровской полиции Владимир Огурченко и претендент на должность главного полицейского Кривого Рога – Сергей Лукашов (сейчас он уже возглавляет криворожскую нацполицию).



Запись их разговора опубликована в телеграм-канале Полякова. Суть всего разговора сводится к тому, что "слуги народа" лично будут контролировать, какие дела и как должна вести полиция.



При этом депутаты неоднократно повторяют, что "их крышу держит" лично президент Украины, и поэтому предписывают руководителям полиции держать прямую связь только с ними, уточняя конкретный порядок коммуникаций - включая срочный приезд в Киев и общение в кабинетах парламента, защищенных от прослушки.



"Слуги народа", судя по записи, лично хотят контролировать все дела по уголовному бизнесу и сбору металлолома, а также по другим интересным с коррупционной точки зрения темам. Также рассказали, как назначили одну из замминистров через постель.







Как сообщали Українські Новини, Поляков заявил, что Зеленского изолируют от информации.



Ранее Криворучкина сообщила "любимому" о снятии своей неприкосновенности.