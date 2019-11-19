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19 листопада 2019, вівторок, 15:27 12
Зовнішня політика 2019-11-19T17:00:03+02:00
Українські Новини
Україна і Чехія домовились про розширення військово-технічного співробітництва

Україна і Чехія домовились про розширення військово-технічного співробітництва

Володимир Зеленський, Україна-Чехія, співробітництво, Андрій Бабиш
Зеленський і Бабиш. Фото: Офіс Президента
Зеленський і Бабиш. Фото: Офіс Президента

Україна і Чехія домовились про розширення військово-технічного співробітництва, у тому числі про виробничу кооперацію в окремих високотехнологічних сферах.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Чехії Андрієм Бабишем в Києві, передають Українські Новини

"Ми домовилися розширити двостороннє військово-технічне співробітництво. Зокрема, запровадили виробничу кооперацію в окремих високотехнологічних сферах. Дякуємо уряду Чехії за зняття всіх бар'єрів торгівлі з Україною військово-промисловою продукцією", - сказав він.

Візит Бабиша - перше відвідування прем'єром Чехії України за 11 років.

"Я приїхав з однозначним повідомленням про підтримку України та її народу. Ми не сприймаємо і засуджуємо російську агресію на сході країни і нелегальну анексію Криму. Ми підтримуємо територіальну цілісність і суверенітет України у міжнародно визнаних кордонах, і ми не бачимо іншого вирішення конфлікту, крім як шляхом повного відновлення суверенітету України мирним політичним шляхом. Відповідно, у нас великі очікування від зустрічі в "нормандському форматі", - сказав він.

Бабиш нагадав, що з 2014 року Чехія надала Україні 15 млн євро і запевнив, що надання гуманітарної допомоги буде продовжуватися.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський прийшов неголений на зустріч з прем'єром Чехії.


Також стало відомо, що глава МЗС Німеччини їде в Україну. Проте пізніше міністр закордонних справ Німеччини Маас скасував поїздку на Донбас через погоду.

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