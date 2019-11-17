Глава МИД Германии едет в Украину

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас посетит Украину 18-19 ноября.

Об этом он написал в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.



"18-19 ноября в Украине будет находиться с визитом глава МИДа Германии Хайко Маас", - сообщил Мельник.



Он отметил, что это уже вторая поездка министра в Киев за последние 5 месяцев.



Как сообщали Українські Новини, министр иностранных дел Хайко Маас заявил, что в Берлине в связи с официальным согласованием украинской стороной порядка вступления в силу закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (закон об особом статусе Донбасса) или так называемой "формулы Штайнмайера" увидели прогресс на пути к миру.



Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас инициировал распространение миссии ОБСЕ на Азовское море.



Кроме того, Хайко Маас не считает "Северный поток-2" политическим проектом. А также он заявил, что "Северный поток-2" уже невозможно остановить.