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17 ноября 2019, воскресенье, 18:16 479
Внешняя политика 2019-11-17T18:16:02+02:00
Українські Новини
Глава МИД Германии едет в Украину

Глава МИД Германии едет в Украину

Украина, Германия, Андрей Мельник, Хайко Маас
Флаги Украина и Германия. Фото: facebook/UkraineMFA
Флаги Украина и Германия. Фото: facebook/UkraineMFA

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас посетит Украину 18-19 ноября.

Об этом он написал в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"18-19 ноября в Украине будет находиться с визитом глава МИДа Германии Хайко Маас", - сообщил Мельник.

Он отметил, что это уже вторая поездка министра в Киев за последние 5 месяцев.

Как сообщали Українські Новини, министр иностранных дел Хайко Маас заявил, что в Берлине в связи с официальным согласованием украинской стороной порядка вступления в силу закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (закон об особом статусе Донбасса) или так называемой "формулы Штайнмайера" увидели прогресс на пути к миру. 

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас инициировал распространение миссии ОБСЕ на Азовское море

Кроме того, Хайко Маас не считает "Северный поток-2" политическим проектом. А также он заявил, что "Северный поток-2" уже невозможно остановить

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