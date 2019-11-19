Помстилися за Геруса: Ляшко закидали презервативами з вазеліном перед судом

У вівторок о 14:00 у Бориспільському міському районному суді почався розгляд клопотання прокуратури про арешт Олега Ляшка по справі про бійку з народним депутатом фракції "Слуги народу" Андрієм Герусом, коли екс-нардеп влаштував бійку з головою комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг та депутатом від "Слуги народу" в Борисполі, захищаючи бізнес Ахметова Про це повідомляє "Страна". Перед засіданням до будівлі суду автобуси звезли масовку на підтримку лідера Радикальної партії - близько 50 осіб. Учасники масовки розгорнули символіку партії і вишикувалися перед будівлею суду. Підтримати Ляшко також приїхали його однопартійці Андрій Лозовий та Дмитро Лінько, а також екс-нардепи Євген Дейдей і Вікторія Сюмар. Між тим головного радикала України зустрічали і його противники. Учасники руху "Вирок" кинули у під'їхав Ляшко презервативи, наповнені вазеліном. Відео: Facebook\/ O. Liashko Біля будівлі суду Ляшко повторив те, що він говорить в останні дні: мовляв, його справа сфальсифікована за завданням влади за героїчний опір капітуляції. Як повідомляли Українські Новини, за словами голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса, підозра вручили не лише колишньому лідеру Радикальної партії Олегу Ляшку, але і його охоронцеві. Андрій Герус припускає, що найме особисту охорону після нападу на нього екс-депутата і лідера Радикальної партії Олега Ляшка.