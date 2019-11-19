підписатися на розсилку
24.05 24.35
26.4 26.9
˟
  • Новини
  • Політика
  • Помстилися за Геруса: Ляшко закидали презервативами з вазеліном перед судом
19 листопада 2019, вівторок, 14:45 65
Політика 2019-11-19T16:12:19+02:00
Українські Новини
Помстилися за Геруса: Ляшко закидали презервативами з вазеліном перед судом

Помстилися за Геруса: Ляшко закидали презервативами з вазеліном перед судом

Олег Ляшко, Суд, Андрій Герус

У вівторок о 14:00 у Бориспільському міському районному суді почався розгляд клопотання прокуратури про арешт Олега Ляшка по справі про бійку з народним депутатом фракції "Слуги народу" Андрієм Герусом, коли екс-нардеп влаштував бійку з головою комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг та депутатом від "Слуги народу" в Борисполі, захищаючи бізнес Ахметова

Про це повідомляє "Страна".

Перед засіданням до будівлі суду автобуси звезли масовку на підтримку лідера Радикальної партії - близько 50 осіб. Учасники масовки розгорнули символіку партії і вишикувалися перед будівлею суду.

Підтримати Ляшко також приїхали його однопартійці Андрій Лозовий та Дмитро Лінько, а також екс-нардепи Євген Дейдей і Вікторія Сюмар.

Між тим головного радикала України зустрічали і його противники. Учасники руху "Вирок" кинули у під'їхав Ляшко презервативи, наповнені вазеліном.

Відео: Facebook/ O. Liashko

Біля будівлі суду Ляшко повторив те, що він говорить в останні дні: мовляв, його справа сфальсифікована за завданням влади за героїчний опір капітуляції.

Як повідомляли Українські Новини, за словами голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса, підозра вручили не лише колишньому лідеру Радикальної партії Олегу Ляшку, але і його охоронцеві.

Андрій Герус припускає, що найме особисту охорону після нападу на нього екс-депутата і лідера Радикальної партії Олега Ляшка.

 

Більше новин про: Олег Ляшко Суд Андрій Герус

Архів
Новини
Прем'єр Гончарук доручив "Укравтодору" добудувати запорізький міст за 3 роки 17:12
Обмін "всіх на всіх" і деокупація Донбасу: Зеленський озвучив очікування від "нормандської" зустрічі 16:54
Зеленський схвалив заборону на суцільну вирубку ялицево-букових лісів на схилах гір у Карпатах 16:45
Світовий банк оголосив, що в Україні знизився рівень бідності 16:27
Трьох громадян України підозрюють у викраденні 138 тисяч євро з банкоматів в Чорногорії 16:21
більше новин
Не вистачає потужностей: Рябошапка про кримінальні справи проти Ахметова і Коломойського 17:15
Прокуратура попросила заарештувати Ляшка без альтернативи застави 13:53
Більшість українців не підтримує легалізацію азартних ігор, - опитування Рейтинг 11:11
Прокуратура маніпулює документами в справі "Роттердам+", - адвокат 11:49
Повернення корупції в "Аграрний Фонд" ставить під удар земельну реформу, - Jamestown Foundation 14:33
більше новин
Не вистачає потужностей: Рябошапка про кримінальні справи проти Ахметова і Коломойського 17:15
Все майно Дубневича заарештовано 11:10 Оновлено
Суд призначив лінгвістичну експертизу промови Порошенка на РНБО 12:50
Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Баканова 14:12
Ялівець замість каштанів на Хрещатику. Фото: Ірина Ковальчук/Facebook
Замість каштанів на Хрещатику висадять платани 10:47
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok