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19 листопада 2019, вівторок, 14:42 19
Судова влада 2019-11-19T17:15:04+02:00
Українські Новини
ГПУ відкрила справу про порушення конфіденційності листувань Порошенко, - адвокат Головань

ГПУ відкрила справу про порушення конфіденційності листувань Порошенко, - адвокат Головань

ГПУ, ДБР, Конфіденційні дані, Петро Порошенко
Ігор Головань
Ігор Головань

Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження про порушення таємниці листування і телефонних розмов колишнього Президента Петра Порошенка не дивлячись на те, що він неодноразово ігнорував виклик на допит в Держбюро розслідувань.

Про це Порошенко заявив адвокат Ігор Головань на брифінгу, передають Українські Новини.

Він зазначив, що Печерський районний суд також зобов'язав Генпрокуратуру відкрити дану справу, а також кримінальні провадження про розголошення таємниці досудового розслідування службовими особами ДБР, можливого отримання неправомірної вигоди директором ДБР Романом Трубою, а також незаконного збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації колишнім заступником глави Адміністрації Президента Андрієм Портновим.

Розмір можливої хабара Труби адвокат не повідомив.

Таким чином, Генпрокуратура відкрила 4 кримінальні провадження.

Як повідомляли Українські Новини, суд дозволив Держбюро розслідувань вилучити у Пенсійному фонді інформацію про нараховану зарплату Порошенко.

Нагадаємо, 19 листопада Порошенко не з'явився на допит до Генеральної прокуратури у справі Иловайской трагедії.

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