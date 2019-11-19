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19 листопада 2019, вівторок, 13:57 95
Верховна Рада і партії 2019-11-19T16:45:03+02:00
Українські Новини
Чекаємо вас на корпоративах, можна зі своїм піаніно, - Тимошенко відповіла Зеленському

Чекаємо вас на корпоративах, можна зі своїм піаніно, - Тимошенко відповіла Зеленському

Юлія Тимошенко, Президент України, Володимир Зеленський, корпоратив
Зеленський і Тимошенко. Фото: vesti-ukr.com
Зеленський і Тимошенко. Фото: vesti-ukr.com

Голова фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" у Верховній Раді Юлія Тимошенко відповіла на жарт Президента Володимира Зеленського про її фігуру, заявивши, що чекає його на корпоративах зі своїм піаніно.

Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Тоді нагадаю Вам, що є ще одна давня українська традиція. Раз на п'ять років деяким українським Президентам здається, що вони взяли джек-пот! А далі все за сценарієм... Ну Ви в курсі... Чекаємо Вас на корпоративах... Можна зі своїм піаніно", - написала Тимошенко.

Крім того, Тимошенко шкодує щодо тону, який Президент Володимир Зеленський використав у своєму повідомленні.

У вівторок Зеленський заявив, що Тимошенко пропонувала йому список своїх людей для призначення на високі посади в обмін на голосування її фракції разом зі "Слугою народу" протягом року. У повідомленні Зеленський висловив упевненість, що заява "Батьківщини" про перехід в опозицію пов'язана не з "турботою про народ", а з тим, що Тимошенко "зараз просто не дають "солоденького".

Як повідомляли Українські Новини, Лещенко заявив, що Тимошенко перейшла в опозицію до Зеленського через відмову призначити її ставленика в держкомпанію. Раніше Тимошенко була готова формувати коаліцію лише з "Слугою народу" і "Голосом".

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