Чекаємо вас на корпоративах, можна зі своїм піаніно, - Тимошенко відповіла Зеленському

Голова фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" у Верховній Раді Юлія Тимошенко відповіла на жарт Президента Володимира Зеленського про її фігуру, заявивши, що чекає його на корпоративах зі своїм піаніно.

Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Тоді нагадаю Вам, що є ще одна давня українська традиція. Раз на п'ять років деяким українським Президентам здається, що вони взяли джек-пот! А далі все за сценарієм... Ну Ви в курсі... Чекаємо Вас на корпоративах... Можна зі своїм піаніно", - написала Тимошенко.

Крім того, Тимошенко шкодує щодо тону, який Президент Володимир Зеленський використав у своєму повідомленні.

У вівторок Зеленський заявив, що Тимошенко пропонувала йому список своїх людей для призначення на високі посади в обмін на голосування її фракції разом зі "Слугою народу" протягом року. У повідомленні Зеленський висловив упевненість, що заява "Батьківщини" про перехід в опозицію пов'язана не з "турботою про народ", а з тим, що Тимошенко "зараз просто не дають "солоденького".

Як повідомляли Українські Новини, Лещенко заявив, що Тимошенко перейшла в опозицію до Зеленського через відмову призначити її ставленика в держкомпанію. Раніше Тимошенко була готова формувати коаліцію лише з "Слугою народу" і "Голосом".