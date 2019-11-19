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19 листопада 2019, вівторок, 13:25 10 Карта
Суспільство 2019-11-19T13:48:49+02:00
Українські Новини
Україну заллє дощами і потеплішає до +15: прогноз погоди на середу

Україну заллє дощами і потеплішає до +15: прогноз погоди на середу

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Осінь, Фото: pixabay
Осінь, Фото: pixabay

Після того як синоптик попереджала про нічні морози, 20 листопада в Києві хмарно, вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 градусів, вдень +5...+7 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+9 градусів, вдень +7...+13 градусів. У Карпатах без опадів, температура вночі +1...+6 градусів, вдень +5...+10 градусів. У Моршині без опадів, температура вночі +5...+7 градусів, вдень +10...+12 градусів. У Трускавці без опадів, температура вночі +5...+7 градусів, вдень +10...+12 градусів. У Сваляві без опадів, температура вночі +5...+7 градусів, вдень +13...+15 градусів.

На півночі України хмарно, вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 градусів, вдень +2...+7 градусів.

У центрі України хмарно, вночі у Вінницькій та Черкаській областях невеликий дощ, на решті території без опадів, вдень без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+6 градусів, вдень +2...+8 градусів.

На сході України хмарно, без опадів, вночі і вранці туман, вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...-4 градуси, вдень +1...+7 градусів.

На півдні України хмарно, без опадів, вночі і вранці туман, вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+6 градусів, в Одеській області до +8 градусів, вдень +2...+7 градусів, в Одеській області +7...+12 градусів. У Криму хмарно, без опадів, вночі і вранці туман, вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+8 градусів, вдень +7...+12 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі +5...+7 градусів, вдень +9...+11 градусів.

Карта: УкргідрометцентрКарта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, синоптики дали прогноз погоди на грудень. Тим часом зима обіцяє бути як теплою, так і рекордно холодною з сильними снігопадами.

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