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19 листопада 2019, вівторок, 12:44 5
Кабмін 2019-11-19T14:15:02+02:00
Українські Новини
"Газпром" зробив неприйнятну пропозицію щодо транзиту газу, - Оржель

"Газпром" зробив неприйнятну пропозицію щодо транзиту газу, - Оржель

Газ, Газпром, транзит газу, Транзит газу через Україну, Олексій Оржель

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що пропозиція компанії "Газпром" (Росія) про продовження чинного транзитного контракту неприйнятно.

Про це він повідомив у ході програми "Свобода слова" на телеканалі ictv у понеділок, передають Українські Новини.

"Пропозиція, яку ми отримали, є неприйнятною для України, враховуючи те, що необхідно відмовитися від арбітражів і підписати договір на 1 рік", - сказав Оржель.

Він висловив надію на те, що з російською стороною буде знайдена можливість для конструктивного діалогу.

При цьому Оржель зазначив, що для України є пріоритетом забезпечити прибутковість української газотранспортної системи (ГТС).

Як повідомляли Українські Новини, "Газпром" заявив, що Україна повинна почати закупівлю російського газу для відновлення транзиту з 2020. Російські ЗМІ писали, що "Газпром" скасував розміщення євробондів з-за страху перед "Нафтогазом".

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