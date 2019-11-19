"Газпром" зробив неприйнятну пропозицію щодо транзиту газу, - Оржель

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що пропозиція компанії "Газпром" (Росія) про продовження чинного транзитного контракту неприйнятно.

Про це він повідомив у ході програми "Свобода слова" на телеканалі ictv у понеділок, передають Українські Новини.

"Пропозиція, яку ми отримали, є неприйнятною для України, враховуючи те, що необхідно відмовитися від арбітражів і підписати договір на 1 рік", - сказав Оржель.

Він висловив надію на те, що з російською стороною буде знайдена можливість для конструктивного діалогу.

При цьому Оржель зазначив, що для України є пріоритетом забезпечити прибутковість української газотранспортної системи (ГТС).

Як повідомляли Українські Новини, "Газпром" заявив, що Україна повинна почати закупівлю російського газу для відновлення транзиту з 2020. Російські ЗМІ писали, що "Газпром" скасував розміщення євробондів з-за страху перед "Нафтогазом".