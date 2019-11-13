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  • У задержанной на взятке сотрудницы Офиса президента была сообщница, ее имя назвали СМИ
13 ноября 2019, среда, 09:01 1773
Политика 2019-11-13T09:01:02+02:00
Українські Новини
У задержанной на взятке сотрудницы Офиса президента была сообщница, ее имя назвали СМИ

У задержанной на взятке сотрудницы Офиса президента была сообщница, ее имя назвали СМИ

Задержание, Взятка, Офис президента, Виктория Лесничая
Виктория Лесничая. Скриншот программы
Виктория Лесничая. Скриншот программы "Успешные люди с Анжелой Васильковской"

Еще одной задержанной Антикоррупционным бюро по подозрению в мошенничестве оказалась экс-замминистра культуры Виктория Лесничая. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в Офисе президента. 

Лесничая занимала должность заместителя министра культуры Михаила Кулиняка с сентября 2010 по октябрь 2011 года.

В январе 2012 года Кулиняк назначил ее гендиректором заповедника "Киево-Печерская Лавра".

В августе 2012 года Лесничая стала одной из главных ньюзмейкерш страны. Ее обвинили в безосновательных массовых увольнениях, получении взятки, махинациях с документами и поддержке "серых" финансовых схем.

В интервью УП она опровергла все обвинения в свой адрес.

10 августа Минкульт освободил ее от должности в связи с грубыми нарушениями трудового законодательства и условий контракта между ней и министерством.

Как сообщали Українські Новини, Сотрудники НАБУ 12 ноября задержали по подозрению в мошенничестве директора департамента обеспечения доступа к публичной информации в Офисе президента Светлану Кондзелю.

У Зеленского подтвердили задержание на взятке сотрудницы Офиса Президента.

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