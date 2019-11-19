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19 листопада 2019, вівторок, 10:53 13
Суспільство 2019-11-19T14:15:03+02:00
Українські Новини
Штрафи за відсутність дитячого крісла в машині вводять вже з завтрашнього дня

Штрафи за відсутність дитячого крісла в машині вводять вже з завтрашнього дня

автокрісло

Закон про штрафи за перевезення дітей з порушеннями, у тому числі без автокрісел, № 224-IX опублікували в офіційному парламентському виданні Голос України.

Закон вносить в Адмінкодекс норму про штраф 510 грн за порушення правил перевезення дітей, а 850 грн, за повторне порушення протягом року.

Автори законопроекту звертали увагу, що в підпунктах "б-г", пункту 21.11 Правил дорожнього руху визначено, що забороняється перевозити дітей, зріст яких менше 145 см або віком до 12 років – у транспорті без спецзасобів, які дають змогу пристебнути дитину; дітей до 16-річного віку в кузові будь-якого вантажного автомобіля; організовані групи дітей у темну пору доби.

Як повідомляли Українські Новини, водіїв будуть притягати до відповідальності при відсутності автокрісел для дітей. Перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький підкреслив, що за 9 місяців поточного року сталося 3552 ДТП з участю дітей, отримали травми 3081 дитина, 127 загинули.

Тим часом штраф за відмову у пільговому проїзді зріс до 850 гривень.

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