Найбільший завод з виробництва коксу горів під Донецьком

Пожежа без жертв сталася в цеху уловлювання №1 Авдіївського коксохімічного заводу (Донецька область).

Про це йдеться в повідомленні пресслужби управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області, передають Українські Новини.

За даними відомства, 17 листопада о 20:25 надійшло повідомлення про пожежу на території цеху по проїзду Індустріальному, 1 в Авдіївці. По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що горить газ на місці розгерметизації електричних газодувних машин в приміщенні машинного залу.

О 21:42 пожежу ліквідували, людських жертв немає. Технологічний процес цеху тимчасово призупинено.

Причина пожежі встановлюється. Авдіївський КХЗ є найбільшим коксохімічним заводом в Європі і входить до складу групи "Метінвест". Основними акціонерами групи "Метінвест" є SCM (71,24%) і група "Смарт-холдинг" (23,76%). 100% акцій SCM належить бізнесменові Рінату Ахметову.

Як повідомляли Українські Новини, вибух з руйнуванням і пожежею прогримів у Дніпрі. Раніше на заводі в Сумах прогримів вибух, було госпіталізовано 8 осіб.

Також пожежники загасили корабель, що загорівся на "Кузні на Рибальському".