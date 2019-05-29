Пожарные потушили загоревшийся корабль на "Кузнице на Рыбальском"

Пожар на заводе "Кузница на Рыбальском". Фото: Информатор

Пожар на заводе "Кузница на Рыбальском". Фото: Информатор

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) ликвидировала пожар, который возник на корабле на судостроительном заводе "Кузница на Рыбальском" в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС, передают Українські Новини.

Пожар возник по адресу ул. Электриков, 29-А в 9:24.

На место происшествия немедленно были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения.

По прибытии пожарных было установлено, что горит трюм в пришвартованном корабле на площади 100 кв. м.

В 10:33 пожар был локализован, в 11:09 ликвидирован.

Предварительно на корабле проводились сварочные работы.

К тушению пожара были привлечены 4 единицы основной и специальной техники, а также 20 человек личного состава Киевского гарнизона.

Погибших и травмированных нет.

Причина возникновения пожара выясняется.

На заводе вспыхнул корабль. Фото: Информатор

Как сообщали Українські Новини, завод "Кузница на Рыбальском" принадлежал Петру Порошенко, но экс-Президент продал его бизнесмену Сергею Тигипко в ноябре 2018.

Перед продажей Порошенко вывел из завода недвижимость.

Тем временем "Кузница на Рыбальском" получил 75,2 млн гривен за участие в строительстве Подольского моста.