Пожарные потушили загоревшийся корабль на "Кузнице на Рыбальском"

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) ликвидировала пожар, который возник на корабле на судостроительном заводе "Кузница на Рыбальском" в Киеве.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС, передают Українські Новини.\r\nПожар возник по адресу ул. Электриков, 29-А в 9:24.\r\nНа место происшествия немедленно были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения.\r\nПо прибытии пожарных было установлено, что горит трюм в пришвартованном корабле на площади 100 кв. м.\r\nВ 10:33 пожар был локализован, в 11:09 ликвидирован.\r\nПредварительно на корабле проводились сварочные работы.\r\nК тушению пожара были привлечены 4 единицы основной и специальной техники, а также 20 человек личного состава Киевского гарнизона.\r\nПогибших и травмированных нет.\r\nПричина возникновения пожара выясняется.\r\n\r\nНа заводе вспыхнул корабль. Фото: Информатор\r\nКак сообщали Українські Новини, завод "Кузница на Рыбальском" принадлежал Петру Порошенко, но экс-Президент продал его бизнесмену Сергею Тигипко в ноябре 2018.\r\nПеред продажей Порошенко вывел из завода недвижимость.\r\nТем временем "Кузница на Рыбальском" получил 75,2 млн гривен за участие в строительстве Подольского моста.