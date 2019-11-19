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19 листопада 2019, вівторок, 08:39 16
Президент 2019-11-19T10:45:03+02:00
Українські Новини
Сьогодні Зеленський зустрічається з прем'єр-міністром Чехії

Сьогодні Зеленський зустрічається з прем'єр-міністром Чехії

нормандский формат, Володимир Зеленський, Чехія, офіційний візит, Маріїнський палац
Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський. Фото: Офіс Президента

Сьогодні Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з главою уряду Чехії Андрієм Бабишем, який відучора перебуває в Україні з офіційним візитом.

Про це повідомляє сайт президента України.

"19 листопада відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Чехії Андрієм Бабишем, який перебуває в Україні з офіційним візитом", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що прем'єр Чехії і Президент України зустрінуться з представниками ЗМІ в 12:45.

Як повідомляли Українські Новини, зустріч лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) відбудеться 9 грудня. Нагадаємо, міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко раніше заявив, що Україна вийде з "мінських домовленостей" в разі відсутності прогресу в їх реалізації щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Зеленський раніше заявляв, що має намір підняти тему повернення Росією Україні Криму на зустрічі лідерів "нормандського формату".

Також Зеленський сказав, що зустріч з Путіним повинна відбутися, якщо Україна хоче закінчити війну.

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