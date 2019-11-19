Сьогодні Зеленський зустрічається з прем'єр-міністром Чехії

Сьогодні Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з главою уряду Чехії Андрієм Бабишем, який відучора перебуває в Україні з офіційним візитом.

Про це повідомляє сайт президента України.

"19 листопада відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Чехії Андрієм Бабишем, який перебуває в Україні з офіційним візитом", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що прем'єр Чехії і Президент України зустрінуться з представниками ЗМІ в 12:45.

Як повідомляли Українські Новини, зустріч лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) відбудеться 9 грудня. Нагадаємо, міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко раніше заявив, що Україна вийде з "мінських домовленостей" в разі відсутності прогресу в їх реалізації щодо врегулювання ситуації на Донбасі.