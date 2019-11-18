У Харкові шукають вибухівку у всіх лікарнях, дитсадках, готелях і ТЦ

Невідомий 18 листопада повідомив про замінування всіх лікарень, торгових центрів, готелів і дитячих садів у Харкові

Про це йдеться в повідомленні поліції Харкова, передають Українські Новини.

Повідомлення про закладення вибухівки у всіх лікарнях, торгових центрах, готелях, дитячих садках міста і 20 житлових будинках надійшло на електронну пошту поліції.

"За адресами виїхали слідчо-оперативні групи і фахівці вибухотехнічного управління ГУНП в Харківській області", - сказано в повідомленні.

Огляд місць подій триває.

Як повідомляли Українські Новини, у Харкові шукали вибухівку в будинках, ТЦ, лікарнях, аеропорту та вокзалах.

Раніше в Харкові повідомляли про вибухівку в лікарнях, ТЦ, дитсадках і школах. Також у чотирьох вузах Харкова шукали вибухівку.

Також в кінці вересня больше двох тисяч осіб евакуювали з ТЦ, лікарень і будинків Харкова.