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18 листопада 2019, понеділок, 19:46 11
Силові структури 2019-11-18T22:15:02+02:00
Українські Новини
У Харкові шукають вибухівку у всіх лікарнях, дитсадках, готелях і ТЦ

У Харкові шукають вибухівку у всіх лікарнях, дитсадках, готелях і ТЦ

повідомлення про замінування, Мінування, мінування лікарень

Невідомий 18 листопада повідомив про замінування всіх лікарень, торгових центрів, готелів і дитячих садів у Харкові

Про це йдеться в повідомленні поліції Харкова, передають Українські Новини.

Повідомлення про закладення вибухівки у всіх лікарнях, торгових центрах, готелях, дитячих садках міста і 20 житлових будинках надійшло на електронну пошту поліції.

"За адресами виїхали слідчо-оперативні групи і фахівці вибухотехнічного управління ГУНП в Харківській області", - сказано в повідомленні.

Огляд місць подій триває.

Як повідомляли Українські Новини, у Харкові шукали вибухівку в будинках, ТЦ, лікарнях, аеропорту та вокзалах.

Раніше в Харкові повідомляли про вибухівку в лікарнях, ТЦ, дитсадках і школах. Також у чотирьох вузах Харкова шукали вибухівку.

Також в кінці вересня больше двох тисяч осіб евакуювали з ТЦ, лікарень і будинків Харкова.

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