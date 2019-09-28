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28 сентября 2019, суббота, 16:23 207
Происшествия 2019-09-28T16:24:15+03:00
Українські Новини
Больше двух тысяч человек эвакуировали из ТЦ, больниц и домов Харькова

Больше двух тысяч человек эвакуировали из ТЦ, больниц и домов Харькова

Полиция. Фото: vesti-ukr
Полиция. Фото: vesti-ukr

Полиция эвакуировала 2 226 человек из-за сообщений о минировании торговых центров, медицинских учреждений и жилых домов в Харькове после того, как Аваков приказал полиции иначе реагировать на сообщения о минировании.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Харьковской области, передают Українськi Новини.

"Специалисты взрывотехнического управления тщательно обследовали помещения и прилегающую территорию указанных учреждений, эвакуировали 2 226 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили", - сказано в нем.

Отмечается, что сообщение о закладке взрывчатки в торговых центрах, медицинских учреждениях и жилых домах Харькова поступило в полицию 27 сентября. На местах событий работали следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции, кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Как сообщали Українськi Новини, в Харькове сообщили о взрывчатке в больницах, ТЦ, детсадах и школах. Также в Харькове "минировали" 311 объектов, людей не эвакуировали.

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