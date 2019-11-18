Путін і Макрон обговорили нормандську зустріч

Президенти Росії Володимир Путін і Франції Еммануель Макрон обговорили підготовку до зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція), яка повинна пройти 9 грудня в Парижі.

Про це йдеться на сайті російського Президента, передають Українські Новини.

"З ініціативи французької сторони відбулася телефонна розмова Володимира Путіна з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Основну увагу приділено ситуації на Україні – з урахуванням підготовки до запланованого на 9 грудня в Парижі саміту в "нормандському форматі", - сказано в ньому.

Співрозмовники відзначили, що проведення такої зустрічі повинно сприяти швидкій і повній реалізації "мінських домовленостей".

"У цьому контексті відзначено необхідність виконання Києвом зобов'язань за політичними аспектами внутрішньоукраїнського врегулювання. Насамперед мова йде про набуття чинності закону про особливий статус Донбасу", - йдеться в повідомленні.

У ході розмови Путін поінформував Макрона про передачу в понеділок Україні трьох військових кораблів, захоплених в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року.

Як повідомляли Українські Новини, міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко раніше заявив, що Україна вийде з "мінських домовленостей" в разі відсутності прогресу в їх реалізації щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Раніше Зеленський сказав, що зустріч з Путіним повинна відбутися, якщо Україна хоче закінчити війну.