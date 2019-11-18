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18 листопада 2019, понеділок, 16:15 16
Судова влада 2019-11-18T18:45:02+02:00
Українські Новини
В ГБР створили підрозділ по розслідуванню справ Евромайдана

В ГБР створили підрозділ по розслідуванню справ Евромайдана

Майдан, Роман Труба, Євромайдан, ДБР
Роман Труба
Роман Труба

Державне бюро розслідувань (ДБР) після початку розслідування гибелі військових в Балаклії створило спеціальний підрозділ по розслідуванню кримінальних проваджень про злочини, скоєні під час масових протестів у 2013-2014 роках.

Про це директор ДБР Роман Труба повідомив на своєму каналі Telegram, передають Українські Новини.

"У ДБР створено підрозділ із розслідування злочинів, скоєних під час масових протестів у 2013-2014 роках - ми відібрали кращих, професійних слідчих, які будуть ефективно працювати над "справами Майдану" далі", - написав він.

Від додав, що як тільки Генеральна прокуратура завершить всі процесуальні дії та передасть до ДБР матеріали кримінальних проваджень, слідчі приступлять до роботи.

Він зазначив, що 20 листопада Генпрокуратура завершує досудове розслідування по всіх кримінальних провадженнях.

Після цього, протягом 3 місяців, справи мають бути передані до бюро.

Як повідомляли Українські Новини, Генеральна прокуратура розпочала службове розслідування за фактом можливої втрати матеріалів кримінальних проваджень про вбивства правоохоронців у ході Евромайдана.

Нагадаємо, 21 жовтня генеральний прокурор Руслан Рябошапка створив у Генпрокуратурі департамент процесуального керівництва у кримінальних проваджень про злочини, скоєних під час масових протестів у 2013-14 роках.

 

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