В ГБР створили підрозділ по розслідуванню справ Евромайдана

Про це директор ДБР Роман Труба повідомив на своєму каналі Telegram, передають Українські Новини.

"У ДБР створено підрозділ із розслідування злочинів, скоєних під час масових протестів у 2013-2014 роках - ми відібрали кращих, професійних слідчих, які будуть ефективно працювати над "справами Майдану" далі", - написав він.

Від додав, що як тільки Генеральна прокуратура завершить всі процесуальні дії та передасть до ДБР матеріали кримінальних проваджень, слідчі приступлять до роботи.

Він зазначив, що 20 листопада Генпрокуратура завершує досудове розслідування по всіх кримінальних провадженнях.

Після цього, протягом 3 місяців, справи мають бути передані до бюро.

Як повідомляли Українські Новини, Генеральна прокуратура розпочала службове розслідування за фактом можливої втрати матеріалів кримінальних проваджень про вбивства правоохоронців у ході Евромайдана.

Нагадаємо, 21 жовтня генеральний прокурор Руслан Рябошапка створив у Генпрокуратурі департамент процесуального керівництва у кримінальних проваджень про злочини, скоєних під час масових протестів у 2013-14 роках.