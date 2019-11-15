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15 ноября 2019, пятница, 21:16 10
Силовые структуры 2019-11-15T21:16:31+02:00
Українські Новини
Гибель военных в Балаклее начало расследовать ГБР

Гибель военных в Балаклее начало расследовать ГБР

Взрывы боеприпасов в Балаклее, ГБР
Государственное бюро расследований (ГБР). Фото: 5.ua
Государственное бюро расследований (ГБР). Фото: 5.ua

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) начали расследовать гибель военнослужащих во время утилизации боеприпасов в Балаклее Харьковской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря теруправления Алаксандра Белки в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

По предварительной информации, в пятницу на технической территории военных складов воинской части А1352 проводилась плановая работа по разминированию технической территории и загрузки боеприпасов на технику.

Во время погрузки произошло детонирование, возгорание и три взрыва.

Дело квалифицировано по ч. 3 ст. 425 (небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее существенный вред, совершенное в условиях особого периода) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, 2 военных погибли и 4 ранены из-за взрыва при утилизации боеприпасов на территории арсенала в Балаклее Харьковской области.

23 марта, вблизи города Балаклея Харьковской области произошли взрывы на складах хранения боеприпасов, на которых хранились 138 тыс. тонн вооружения. 3 мая 2018 года в Балаклее снова загорелся военный арсенал. В октябре военнослужащего, ответственного за небрежное хранение арсенала в Балаклее, востановили в должности.

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