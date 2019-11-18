Google надала Кабміну 1000 безкоштовних акаунтів для роботи з документами

"Перш за все я розраховую на Google Docs і Spreadsheet. Ви навіть не уявляєте, скільки часу витрачають державні службовці з-за того, що не можуть просто "зашерить" документи і працювати над ними разом. Замість цього купа часу йде на логістику папірців і креслення по них олівцями. (Важливо не плутати спільну роботу над документами (Google Docs) з системами документообігу)", - зазначив Дубілет.

За словами міністра, він також розраховує на Google Forms.

"Зараз, якщо треба зібрати інформацію від інших держорганів або співробітників, на це йде купа часу, тому що інформація збирається через документи і потім систематизується вручну", - додав він.

Наголошується, що на цьому тижні офіційно почали курси навчання перших груп співробітників Кабміну.

"Звичайно, є випадки, коли інструменти Google використовувати не можна (наприклад, інформація з обмеженим доступом), але таких випадків небагато", - додав Дубілет.

Як повідомляли Українські Новини, Дубілет запропонував замінити давні телефони на спецсмартфони для захисту урядового зв'язку.

Нагадаємо, Кабмін зняв обмеження на зростання тарифів на опалення і гарячу воду.