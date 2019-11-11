Дубилет предложил заменить древние телефоны на спецсмартфоны для защиты правительственной связи

Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет выступает за обеспечение правительственной связи через специальные смартфоны со специальным приложением.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Представьте себе, что вместо этих древних телефонов (или, на первой стадии, дополнительно к ним) мы выдаем руководителям государства специальные смартфоны. На эти смартфоны установлено мобильное приложение для голосовой и текстовой связи, которое шифруется алгоритмами постквантумной криптографии (алгоритмы, которые нельзя взломать даже квантумными компьютерами). Телефоны выходят в сеть через защищенный wi-fi", - написал министр.

Дубилет объясняет это тем, что на поддержку правительственной связи Украина тратит миллиарды и государство не может себе позволить поддержание выделенных каналов связи.

По его мнению, правильное шифрование и использование общих каналов связи - это более надежный метод, чем использование якобы защищенного канала.

При этом Дубилет считает, что возможно сделать данное приложение для спецсмартфонов на основе открытого исходного кода, чтобы кто угодно мог убедиться в том, что в нем не оставлено никаких "бэкдоров".

По его мнению, путем выдачи спецсмартфонов, а не установки приложения на обычные, возможно исключить определенные риски.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин хочет отменить согласие на обработку персональных данных. Ранее 6 ноября Дубилет заявил о масштабных сокращениях в Госстате, где станет на 1770 должностей меньше.

Напомним, с 4 ноября чиновники будут получать зарплату безналом.