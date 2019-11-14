Код со смартфона и е-подпись: Дубилет предложил дешевый способ защиты недвижимости от рейдеров

Рейдерские схемы не новость в Украине. Так, недавно попытка рейдерского захвата произошла на одесском припортовом заводе.

О схемах мошенничества с недвижимостью рассказал министр Дмитрий Дубилет на странице в Facebook.

Один из методов рейдерства недвижимости является взлом компьютеров регистраторов (например, нотариусов). Злоумышленник заражает компьютер регистратора и потом от его имени переписывает имущество жертвы. А в случае, если никакого взлома не было и регистратор сам сделал незаконное действие, он мог сказать, что его компьютер взломали.

"Для борьбы с этой проблемой государство планировало заставить регистраторов покупать какой-то сложный программно-аппаратный комплекс и устанавливать его на каждый компьютер... Это были бы не кой-какие расходы. Убедил коллег свернуть дорогостоящую программу защиты и вместо этого сделать второй фактор авторизации. Разве что вместо затрат денег на SMS-пароли я предложил Google Authentificator (бесплатный) ", - пояснил министр.

По его словам, теперь для проведения любого действия регистратору нужно будет воспользоваться не только своей электронной подписью, но и ввести код со своего смартфона.

"Взломать и компьютер, и смартфон одновременно фактически невозможно", - отметил Дубилет.

Он также предложил регистраторам активировать опцию второй фактор и выразил надежду, что вскоре Минюст сделает его обязательным для всех без исключения.

Как сообщали Українські Новини, Дубилет предложил заменить древние телефоны на спецсмартфоны для защиты правительственной связи.

Напомним, Кабмин хочет отменить согласие на обработку персональных данных.