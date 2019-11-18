підписатися на розсилку
24.1 24.4
26.4 26.9
˟
18 листопада 2019, понеділок, 14:40 5 Карта
Суспільство 2019-11-18T14:47:46+02:00
Українські Новини
Приморозить до -3 з посухою і туманами: прогноз погоди на вівторок

Приморозить до -3 з посухою і туманами: прогноз погоди на вівторок

Погода, Прогноз погоди, погода в Україні, Похолодання, погода в листопаді
Осінь. Фото: pixabay
Осінь. Фото: pixabay

19 листопада в Києві хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 градусів, удень +6...+8 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+8 градусів, вдень +9...+15 градусів. У Карпатах без істотних опадів, температура вночі -1...+4 градуси, вдень +4...+9 градусів. У Моршині без істотних опадів, температура вночі +5...+7 градусів, вдень +12...+14 градусів. У Трускавці без істотних опадів, температура вночі +5...+7 градусів, вдень +12...+14 градусів. У Сваляві без істотних опадів, температура вночі +5...+7 градусів, вдень +12...+14 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 градусів, вдень +4...+9 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 градусів, вдень +4...+9 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень +3...+8 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, вдень +7...+12 градусів. У Криму хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, вдень +10...+15 градусів. У Ялті без істотних опадів. Температура вночі +4...+6 градусів, вдень +11...+13 градусів.

Карта: УкргідрометцентрКарта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, синоптик розповіла про погоду на тиждень. Тим часом з новим тижнем в Україну прийшли заморозки.

Більше новин про: Погода Прогноз погоди погода в Україні Похолодання погода в листопаді

Архів
Новини
Приморозить до -3 з посухою і туманами: прогноз погоди на вівторок 14:40 Карта
Повернення корупції в "Аграрний Фонд" ставить під удар земельну реформу, - Jamestown Foundation 14:33
Аеропорти Дніпра та Одеси затримують рейси через погану погоду 14:31
Справа VAB банку: експертиза спростовує звинувачення НАБУ (документи) 14:27 Документ
Поліція і податкова зайнялися компаніями-контрабандистами природного газу в Україну 14:25
більше новин
Кабмін зняв обмеження на зростання тарифів на опалення і гарячу воду 19:29
Не вистачає потужностей: Рябошапка про кримінальні справи проти Ахметова і Коломойського 17:15
Арсенал в Балаклії назвав безпечним командувач Силами логістики Вишневський 18:53
Прокуратура маніпулює документами в справі "Роттердам+", - адвокат 11:49
Більшість українців не підтримує легалізацію азартних ігор, - опитування Рейтинг 11:11
більше новин
Не вистачає потужностей: Рябошапка про кримінальні справи проти Ахметова і Коломойського 17:15
Шо курив, шо не курив: Милованов зізнався в курінні марихуани в США 20:24
Кабмін зняв обмеження на зростання тарифів на опалення і гарячу воду 19:29
Все майно Дубневича заарештовано 11:10 Оновлено
Журналіст запропонував назвати інквізитором посаду уповноваженого уряду зі стандартів новин 14:23
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok