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18 листопада 2019, понеділок, 14:31 6
Транспорт 2019-11-18T14:46:07+02:00
Українські Новини
Аеропорти Дніпра та Одеси затримують рейси через погану погоду

Аеропорти Дніпра та Одеси затримують рейси через погану погоду

Негода, Аеропорт

Міжнародний аеропорт "Дніпропетровськ" (Дніпро) в понеділок затримує 6 рейсів з Києва і до Києва через сильний туман.

Про це повідомила прес-служба аеропорту, передають Українські Новини.

Так, відкладено відправлення 4 літаків, два літаки не можуть приземлитися.

Крім того, Міжнародний аеропорт "Одеса" у понеділок затримав 4 рейси і відправив 1 літак на посадку в Київ через негоду (сильний туман).

Були затримані рейси з Стамбула (Turkish Airlines) та в Прагу (Czech Airlines), а також 2 рейси з Києва (МАУ).

Рейс з Тель-Авіва (МАУ) перенаправили в аеропорт "Бориспіль".

Як повідомляли Українські Новини, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) скасувала 2 рейси з Запоріжжя до Києва і назад з 18 листопада.

Державне підприємство обслуговування повітряного руху України ("Украерорух") заявляє, що фінансові зобов'язання авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) перед підприємством становлять 1 млрд гривень.

Тим часом, МАУ розраховує на отримання прибутку за підсумками 2020 року.

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