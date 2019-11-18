Аеропорти Дніпра та Одеси затримують рейси через погану погоду

Міжнародний аеропорт "Дніпропетровськ" (Дніпро) в понеділок затримує 6 рейсів з Києва і до Києва через сильний туман.

Про це повідомила прес-служба аеропорту, передають Українські Новини.

Так, відкладено відправлення 4 літаків, два літаки не можуть приземлитися.

Крім того, Міжнародний аеропорт "Одеса" у понеділок затримав 4 рейси і відправив 1 літак на посадку в Київ через негоду (сильний туман).

Були затримані рейси з Стамбула (Turkish Airlines) та в Прагу (Czech Airlines), а також 2 рейси з Києва (МАУ).

Рейс з Тель-Авіва (МАУ) перенаправили в аеропорт "Бориспіль".

Як повідомляли Українські Новини, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) скасувала 2 рейси з Запоріжжя до Києва і назад з 18 листопада.

Державне підприємство обслуговування повітряного руху України ("Украерорух") заявляє, що фінансові зобов'язання авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) перед підприємством становлять 1 млрд гривень.

Тим часом, МАУ розраховує на отримання прибутку за підсумками 2020 року.