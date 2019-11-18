Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) отменила 2 рейса из Запорожья в Киев и обратно с 18 ноября. Об этом Українським Новинам сообщил представитель аэропорта "Запорожье". Отменен рейс PS088 "Запорожье - Борисполь" и PS087 "Борисполь - Запорожье". Причина отмены рейсов не уточняется. Как сообщали Українськi Новини, государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") заявляет, что финансовые обязательства авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) перед предприятием составляют 1 млрд гривен. Ранее МАУ объявила о закрытии рейсов в Амман, Минск и Ригу с 16 ноября на период зимней навигации 2019\/2020 года в связи с отрицательной рентабельностью. Также МАУ рассчитывает на получение прибыли по итогам 2020 года. Стоимость активов компании на конец 2018 года составила 4,645 млрд гривен, долгосрочных обязательств - 433,49 млн гривен, текущие обязательства - 9,452 млрд гривен. Авиакомпания выполняет более 1 100 регулярных рейсов в неделю и соединяет Украину более чем с 50 городами и ключевыми пунктами Европы, Азии, Америки, Африки, Ближнего Востока и стран СНГ. Одним из конечных бенефициаров компании является бывший совладелец Приватбанка, бизнесмен Игорь Коломойский.