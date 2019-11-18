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18 ноября 2019, понедельник, 08:33 643
Транспорт 2019-11-18T08:40:32+02:00
Українські Новини
МАУ отменила 2 рейса из Запорожья

МАУ отменила 2 рейса из Запорожья

МАУ, PS087, PS088, Запорожье - Борисполь, Борисполь - Запорожье

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) отменила 2 рейса из Запорожья в Киев и обратно с 18 ноября.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель аэропорта "Запорожье".

Отменен рейс PS088 "Запорожье - Борисполь" и PS087 "Борисполь - Запорожье".

Причина отмены рейсов не уточняется.

Как сообщали Українськi Новини, государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") заявляет, что финансовые обязательства авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) перед предприятием составляют 1 млрд гривен.

Ранее МАУ объявила о закрытии рейсов в Амман, Минск и Ригу с 16 ноября на период зимней навигации 2019/2020 года в связи с отрицательной рентабельностью.

Также МАУ рассчитывает на получение прибыли по итогам 2020 года.

Стоимость активов компании на конец 2018 года составила 4,645 млрд гривен, долгосрочных обязательств - 433,49 млн гривен, текущие обязательства - 9,452 млрд гривен.

Авиакомпания выполняет более 1 100 регулярных рейсов в неделю и соединяет Украину более чем с 50 городами и ключевыми пунктами Европы, Азии, Америки, Африки, Ближнего Востока и стран СНГ.

Одним из конечных бенефициаров компании является бывший совладелец Приватбанка, бизнесмен Игорь Коломойский.

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