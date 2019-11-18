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18 листопада 2019, понеділок, 14:12 24
Судова влада 2019-11-18T14:22:49+02:00
Українські Новини
Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Баканова

Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Баканова

Суд, НАБУ, Кримінальне провадження, Іван Баканов
Іван Баканов. Фото: president.gov.ua
Іван Баканов. Фото: president.gov.ua

Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження за фактом можливого зловживання владою і низки інших кримінальних правопорушень голови Служби безпеки України Івана Баканова.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

В суд надійшла скарга одного з громадян, ім'я якого не уточнюється, у якій він просив зобов'язати НАБУ відкрити справу за фактом правопорушень Баканова на посаді виконуючого обов'язки голови СБУ.

У своїй заяві на адресу бюро громадянин повідомив, що в діях Баканова і в. о. начальника Головного слідчого управління СБУ міститься склад кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди), ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень), ч 2 ст. 256 (сприяння ОЗУ), ч. 1 ст. 396 (приховування злочину), ч. 3 ст. 382 (невиконання рішення суду), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та інші протиправні факти.

8 листопада суд частково задовольнив скаргу і зобов'язав НАБУ відкрити справу за вказаною заявою.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський пообіцяв звільнити Баканова, якщо чутки про його зв'язок з Матыосом підтвердяться.

29 серпня Верховна Рада призначила Івана Баканова головою СБУ. За прийняття відповідного проекту постанови проголосували 319 депутатів при мінімально необхідних 226.

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