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18 листопада 2019, понеділок, 13:25 18
Економіка світу 2019-11-18T15:15:04+02:00
Українські Новини
Долар у 2020 році ослабне, - прогноз Morgan Stanley

Долар у 2020 році ослабне, - прогноз Morgan Stanley

Morgan Stanley, курс долара, прогноз курсу валют, прогноз курсу валют 2020
Долари. Фото: WordPress
Долари. Фото: WordPress

Morgan Stanley прогнозує, що американські акції та корпоративні облігації будуть показувати відстаючу динаміку у наступному році, а долар ослабне на тлі прискорення економічного зростання за межами США, повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Bloomberg.

"Ми бачимо найбільший потенціал зростання на ринках з більш явними перспективами досягнення зростання прибутків компаній (Японія і ринки, що розвиваються) або простором для масштабного перегляду оцінок на зниженні політичних ризиків (Європа)", — написали стратеги в щорічному прогнозі.

Банк очікує незначного зниження індексу S&P 500 до кінця наступного року — до 3000 зі 3120 станом на кінець минулого тижня. Американські акції були глобальними лідерами в цьому році, хоча і не сильно відірвалися від європейських — обидва ринки отримали підтримку від початку нового циклу пом'якшення політики центробанків.

Morgan Stanley помилився в розрахунках щодо цього циклу рік тому, коли стратеги займали "нейтральну" позицію по акціях щодо бенчмарка. Індекс MSCI AC World на даний момент приніс сукупний дохід на рівні 22% з початку 2019 року.

"Ми недооцінили агресивність відповіді центробанків, зниження інфляції в розвинених країнах і країнах, що розвиваються, і готовність інвесторів платити набагато вищі мультиплікатори навіть на тлі переходу глобальних темпів зростання прибутку компаній в негативну зону. Ми сумніваємося, що центробанки зможуть вдруге здійснити той же трюк", - написали аналітики банку.

Виклики для США в наступному році варіюються від ризику, що корпоративні прибутки вже досягли піку, до високої порівняльної вартості акцій і "специфічного" політичного ризику напередодні президентських виборів.

"Підвищені оцінки активів США, швидше за все, знизяться на тлі уповільнення темпів економічного зростання США до трендових, що надасть додатковий тиск на долар на тлі зниження чистого припливу портфельних інвестицій", - написали валютні стратеги Morgan Stanley.

Банк все ж бачить потенціал відновлення долара по відношенню до валют, що залежать від циклу зростання, у другій половині 2020 року в ситуації, коли президентські вибори можуть зробити ситуацію "складнішою" з точки зору ризику. Валюти–гавані, такі як ієна та швейцарський франк, також можуть виграти, зазначає банк.

На боргових ринках Morgan Stanley займає нейтральну позицію по казначейських облігаціях США і японських держпаперам й "нижче за ринок" — за суверенними бондами Німеччини і Великобританії.

Серед корпоративних облігацій банк чекає позитивної динаміки в Азії і Європі щодо американських паперів.

Як повідомляли Українські Новини, долар і євро просіли в обмінниках після вихідних. Тим часом американський фінансовий холдинг JP Morgan поліпшив прогноз курсу гривні з 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на кінець 2019 року.

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