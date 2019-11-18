Росія передала Україні захоплені в Керченській протоці катер і буксир, - МЗС РФ

Росія передала Україні захоплені в Керченській протоці броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також рейдовий буксир "Яни-Капу".

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства закордонних справ Росії, передають Українські Новини.

"18 листопада відбулася передача українській стороні трьох кораблів ВМФ України", - сказано в ньому.

Зазначається, що зазначені кораблі є речовими доказами у триваючому в Росії кримінальному процесі, а їх передача на відповідальне зберігання українській стороні стала можливою у зв'язку з тим, що російські компетентні органи завершили необхідні слідчі дії щодо кораблів і їх перебування на території Росії для продовження кримінального процесу не потрібно.

Як повідомляли Українські Новини, 25 листопада російський спецназ захопив два українських катери і буксир.

7 вересня Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі "35 на 35". Серед переданих полонених були 24 моряки, затриманих 25 листопада 2018 року в Керченській протоці.