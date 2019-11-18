В ВМС Украины заявили. что возвращение кораблей идет по плану

Подробности передачи кораблей сообщил председатель наблюдательного Совета Майдана иностранных дел Андрей Клименко в Facebook.

"Мониторинговая группа"Института Черноморских стратегических исследований, редакции BlackSeaNews и Майдана иностранных дел сообщает, что около 4:00 (киевское время) 18.11.2019 буксиры прибыли в район ожидания, где должен состояться передача захваченных кораблей ВМСУ (карта 1)", - написал он.

Это место находится на расстоянии 18 миль (33,3 км) строго на юг от мыса Опук, что на Керченском полуострове, то есть в нейтральных водах. По словам Клименко, ориентировочно в 10 милях (18,5 км) к востоку находится точка, где почти год назад произошел захват украинских военных катеров и буксира ВМСУ (карта 2).

Карта 1. Фото: Андрей Клименко.

Карта 2. Фото: Андрей Клименко.

Как сообщали Українські Новини, 25 ноября российский спецназ захватил 2 украинских катера и буксир, после того, как российский пограничный катер протаранил украинский буксир при переходе группы кораблей украинских ВМС из Черного в Азовское море.

По состоянию на 20:28 российские корабли открыли огонь по украинским,в результате чего были раненые. Российские военные начали захват украинских кораблей около Керченского пролива и захватили в плен 24 украинских моряка.