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18 листопада 2019, понеділок, 10:23 15
Зовнішня політика 2019-11-18T14:30:04+02:00
Українські Новини
Луценко звинуватив екс-посла США у втручанні у правоохоронну діяльність України

Луценко звинуватив екс-посла США у втручанні у правоохоронну діяльність України

Генпрокуратура, Правоохоронні органи, Марі Йованович, Юрій Луценко

Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко звинувачує колишнього посла Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович у втручанні в правоохоронну діяльність України.

Про це він повідомив в інтерв'ю "Українській правді", передають Українські Новини.

"У рамках офіційнї справи СБУ, згідно з наданим українським судом рішення, ми встановили, що працівники НАБУ офіційно зливають процесуальну документацію в американське посольство. Вони передають їм підозри, інформацію про слідчі дії, довідки про кримінальні провадження, включаючи Burisma", - заявив Луценко.

Екс-генпрокурор зазначив, що ніколи голосно не говорив, бо вважав, що це на радість Кремлю - повідомляти, що американське посольство намагається встановити тотальний контроль над правоохоронною системою України.

"Моя позиція в тому, що посольство хотіло контролювати ГПУ так само, як воно контролювало діяльність НАБУ", - додав Луценко.

Як повідомляли Українські Новини, після того як на слуханнях в Конгресі екс-посол США в Україні Марі Йованович відкинула звинувачення Луценка, вона заявила, що колишньому Генеральному прокурору України не подобалося, що посольство США закликало його до очищення Генпрокуратури.

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