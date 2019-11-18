НБУ скоротив купівлю валюти на міжбанку майже в два рази

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

НБУ купив 60 млн доларів шляхом використання механізму Matching, а 131,8 млн доларів – за єдиним курсом. Використовуючи Matching, НБУ з початку року купив 2 070,7 млн доларів, продав – 108,5 млн доларів.

За єдиним курсом з початку року куплено валюти на 3 089,6 млн доларів, а продано – 370,73 млн доларів. Також з початку року НБУ купив 15 млн доларів за запитом найкращої ціни.

У цілому з початку року НБУ купив на міжбанку в ході інтервенцій 5 175,3 млн доларів, а продав - 479,23 млн доларів. У 2018 році НБУ купив на міжбанку 3 173,78 млн доларів, продав – 1 801,82 млн доларів.

Як повідомляли Українські Новини, експерт спрогнозував подальший курс долара після рекордного падіння. Тим часом третій тиждень поспіль готівковий долар стрімко падає, а гривня зміцнюється.