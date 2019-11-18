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  • У Києві В залі ігрових автоматів зарізали людину
18 листопада 2019, понеділок, 09:05 20
Події 2019-11-18T09:25:45+02:00
Українські Новини
У Києві В залі ігрових автоматів зарізали людину

У Києві В залі ігрових автоматів зарізали людину

Поножовщина, різанина, Різанина у Києві, Ігрові автомати
Різанина в Києві. Фото:
Різанина в Києві. Фото: "Київ Оперативний"

В Києві в залі ігрових автоматів сталася різанина, внаслідок якої загинув чоловік.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці "Київ Оперативний" в соціальній мережі Facebook.

"Близько 21:00 в залі ігрових автоматів «Лото», який знаходиться у МАФі, на вулиці Галицькій, 13, сталася різанина. Працівниці закладку кажуть, що бачили лише як потерпілий грав на ігрових автоматах, а потім впав і в цей же момент хтось вийшов з МАФу. Потерпілий зазнав проникаюче артеріальне поранення у ногу. На жаль, втратив багато крові та був терміново госпіталізований", - йдеться в ньому.

На місці працюють криміналісти, слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські та кінологи.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві бійка відвідувачів кафе і перехожих закінчилася різаниною, тяжко поранений чоловік.

Крім того, в Києві в "Арена Сіті" сталася різанина: кавказці порізали охорону через неоплаченого рахунку. На Майдані Незалежності під час бійки з поножовщиною постраждав 18-річний хлопець.

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